शुभमन गिल- श्रेयस अय्यर नहीं, रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला ODI कप्तान इस खिलाड़ी को होना चाहिए, सुरेश रैना ने बताया

Suresh Raina react on Who should be the next ODI captain: भारत के पूर्व दिग्गज सुरेश रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे भारत का अगला वनडे कप्तान बनाया जाना चाहिए. शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रैना ने उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी है. रैना ने जिस खिलाड़ी के नाम लिया है उसने फैन्स को चौंका दिया है. दरअसल, काफी समय से चर्चा चल रीह है कि वनडे की कप्तानी रोहित के बाद शुभमन गिल को या फिर श्रेयस अय्यर को मिल सकती है, लेकिन रैना ऐसा नहीं मानते हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज ने माना है कि रोहित शर्मा के बाद वनडे में भारत की कप्तानी किसी और को नहीं बल्कि हार्दिक पंड्या को मिलनी चाहिए. पॉडकास्ट पर रैना ने हार्दिक की तुलना महान कपिल देव से भी की है और माना है कि हार्दिक के अंदर कपिल देव वाली क्वालिटी है.

पॉडकास्ट पर ने रैना ने कहा, "मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर करिश्मा कर सकते हैं. हार्दिक को फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनना चाहिए, हार्दिक के पास कपिल पाजी (कपिल देव) वाला अनुभव है, वह बैटिंग और फील्लिंग के साथ-साथ अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटने का मद्दा रखते हैं. वह एक पॉजिटिव इंसान है. "

हार्दिक पंड्या को लेकर सुरेश रैना ने आगे कहा, "मेरी नजर में हार्दिक ऐसे कप्तान साबित होंगे जो खिलाड़ियों के कप्तान होंगे. वह खिलाड़ियों का कप्तान है. मुझे उनमें माही भाई की झलक दिखती है. वह मैदान पर जिस तरह से एनर्जी दिखाते हैं, मुझे काफी पसंद है."

बता दें कि हार्दिक आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं , उन्होंने भारत के लिए भी वनडे और टी-20 में कप्तानी की है. बतौर कप्तान हार्दिक ने 16 टी20 और 3 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, भारत ने हार्दिक की कप्तानी में 16 मैच में 10 टी-20 मैच जीते हैं और साथ ही तीन वनडे में भारत को जीत मिली है.

बतौर कप्तान हार्दिक का रिकॉर्ड शानदार रहा है लेकिन क्या भारतीय मैनेजमेंट हार्दिक को फिर से कप्तान देने की बात को लेक विचार करेगा. ऐसी संभावना न के बराबर है.