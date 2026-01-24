'बडे़ मंच का खिलाड़ी', ईशान किशन की 32 गेंदों में 76 रन की पारी को देख हैरत में हैं सुनील गावस्कर

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan: भारत को दूसरे टी-20 में शानदार 7 विकेट से जीत मिली, भारत की जीत में ईशान किशन ने कमाल की पारी खेली और 32 गेंद पर 76 रन बनाए, ईशान ने अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए. ईशान ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैन्स का दिल जीत लिया. ईशान की धमाकेदार पारी ने सुनील गावस्कर को भी चौंका कर रख दिया. ईशान की पारी को देखकर गावस्कर ने बयान दिया और बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को बडे़ मंच का खिलाड़ी करार दे दिया है.

कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने ईशान की बैटिंग को लेकर बात की औऱ कहा

"ईशान किशन की यह पारी बताती है कि यह बल्लेबाज बडे़ मंच का खिलाड़ी है. 32 गेंदों में 76 रन बनाना आसान नहीं है. उनकी टाइमिंग, पॉवर और आत्मविश्वास, सब इंटरनेशनल लेवल का है."

यह पहली बार नहीं है जब गावस्कर भारत के युवा बल्लेबाजों की बैटिंग को देखकर हैरान हो गए हैं. पहले टी20 में अभिषेक शर्मा की 84 रन की पारी को देखकर गावस्कर ने रिएक्ट किया था और टीम इंडिया के नए खिलाड़ियों को खुद से बेहतर करार दिया है. गावस्कर ने अभिषेक की बैटिंग पर बयान दिया था और कहा था, "वह उतनी ही गेंदों में हाफ सेंचुरी बना लेता है, जितनी गेंदें मुझे सिर्फ़ खाता खोलने में लगती थीं.. हां कोई तुलना नहीं है लेकिन आजके भारतीय बल्लेबाजों को देखकर लगता है कि यह नई टीम इंडिया है'

Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma:



"He gets to his half-century in the number of balls I used to take just to get on the mark." 😭pic.twitter.com/K135zhJIf0 — GillTheWill (@GillTheWill77) January 22, 2026

खुद की पारी से खुश हैं ईशान किशन

मुकाबला जीतने के बाद ईशान किशन ने कहा, "मेरा ज्यादा फोकस इस बात पर था कि इस मुकाबले में मुझे क्या करना है. कभी-कभी आपको खुद समझ आ जाता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. तब बस अच्छे माइंडसेट में रहना जरूरी होता है। गेंद पर नजर रखनी होती है और अपने पसंदीदा शॉट खेलने होते हैं."

उन्होंने कहा, "हमने तय किया था कि जोखिम नहीं लेंगे, क्रॉस-बैट शॉट नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं पावरप्ले में फिर भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता था. आखिरकार, जब आप 200 से ज्यादा रनों का पीछा कर रहे हों, तो पावरप्ले में अच्छे रन बनाना जरूरी होता है. मुझे क्रीज पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. शुरुआत से ही मैं गेंद को अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद पर भरोसा किया. मुझे यह एहसास था कि अगर मैं अच्छे शॉट खेलता रहा, तो टीम के लिए यह कर सकता हूं."