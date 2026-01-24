विज्ञापन
ये ईशान किशन बेमिसाल है, दो साल बाद की धमाकेदार वापसी

आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस ने ईशान को जाने दिया और वो हैदराबाद टीम का हिस्सा बने. वहां उन्होंने कुछ अच्छी पारी खेली मगर लगातार अच्छा नहीं कर पाए.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर का दूसरा टी 20 मैच सात विकेटों से जीत कर पांच मैचों की श्रंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है.जरा सोचिए आपको 20 ओवर में 209 रन बनाने हैं और आप मैच खत्म कर देते हैं 15 ओवर 2 गेंदों में वो भी तब जब आपका दो विकेट 6 रन गिर जाता है. टॉप फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट हो जाते हैं और संजू सैमसन केवल 6 रन पर. लेकिन तब आते हैं बेमिसाल ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव. सूर्य कुमार यादव खुद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. सूर्या ने टी 20 में 463 दिनों बाद 50 का आंकडा पार किया है और यह रन 23 इनिंग के बाद आई है. 

सूर्या ने टी 20 में पिछला 50 अक्टूबर 2024 में बनाया था.रायपुर में सूर्या ने 37 गेंद में 82 रन बनाए .मगर मैन ऑफ द मैच रहे ईशान किशन जो दो साल बाद टीम में वापसी कर रहे थे.किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए. ईशान किशन की टीम से विदाई भी अजीब कारणों से हुई थी उन्होंने बीसीसीआई से मेंटल फैटिग की वजह से छुट्टी मांगी थी. मगर उनकी विदेश में पार्टी करते हुए तस्वीरें सामने आई. ईशान की भारतीय टीम से छुट्टी कर दी गई और बीसीसीआई ने उसे अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया यह कहते हुए कि ईशान घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं और तब लगा था कि एक और बेहतरीन खिलाड़ी गुमनामी में खो जाएगा जो अपना स्टारडम संभाल नहीं पाया. 

आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस ने ईशान को जाने दिया और वो हैदराबाद टीम का हिस्सा बने. वहां उन्होंने कुछ अच्छी पारी खेली मगर लगातार अच्छा नहीं कर पाए. लेकिन बिहार में जन्मा और झारखंड में अपनी क्रिकेट खेलने वाला यह लड़का कुछ अलग ही मिट्टी का बना था. ये वापिस गया लगा अपनी क्रिकेट को सुधारने और फिर धमाकेदार वापसी की जिसकी मिसाल दी जाएगी. झारखंड को ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जितवाया जिसमें ईशान के दो शतक और दो अर्धशतक थे. 

कहते है ना क्रिकेट में टाईमिंग बहुत जरूरी होता है ईशान के साथ भी वही हुआ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी फाइनल के तुरंत बाद टी 20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा होनी थी और टीम घोषित की गई तो वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल बाहर थे और ईशान किशन टीम में अंदर. आज की पारी ने यह दिखा दिया कि ईशान किशन को लेकर चयनकर्ताओं का फैसला सही था. आने वाले दिनों में यदि संजू सैमसन का बल्ला नहीं चलता है तो ईशान किशन पारी की शुरुआत और विकेट कीपिंग करते नजर आ सकते हैं. ये ईशान किशन नहीं बेमिसाल किशन है.

