Asia Cup 2025: 'साफ़ संकेत है कि... 'अक्षर पटेल से क्यों छीनी गई उपकप्तानी? सुनील गावस्कर ने दिया जवाब

Shubman Gill vs Axar Patel: टी-20 की उपकप्तानी अक्षर पटेल किया करते थे लेकिन एशिया कप के टीम के ऐलान के साथ ही उपकप्तान के तौर पर उनका कार्य अब खत्म हो गया है. भारत को नया उपकप्तान शुभमन गिल के तौर पर मिल गया है. एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और गिल इस टूर्नामेंट में उपकप्तान के तौर पर नजर आएंगे. वहीं, अक्षर पटेल से उपकप्तानी छीनी जाने को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने रिएक्ट किया है. गावस्कर जो अपने सटीक बयान के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इस फैसले को सही करार दिया है.

इंडिया टूडे के साथ बात करते हुए सुनील गावस्कर ने गिल को लेकर कहा, "उन्होंने कुछ हफ़्ते पहले ही 750 से ज़्यादा रन बनाए थे. आप उस तरह के फ़ॉर्म में किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं कर सकते. उन्हें उप-कप्तानी देना उन्हें यह बताने का एक तरीका भी है कि भविष्य में वे टी20 टीम की कमान संभाल सकते हैं. मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा चयन है".

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा था. पहली बार टीम की कप्तानी करते हुए 750 से ज़्यादा रन बनाना दर्शाता है कि उन्होंने दबाव को कितनी अच्छी तरह संभाला. यह उप-कप्तानी इस बात का साफ़ संकेत है कि भविष्य में भारत की कमान उन्हीं के हाथों में है."

हाल के समय में गिल रहे हैं शानदार

आईपीएल 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन भी शानदार रहा. उन्होंने 15 मुकाबलों में 155.88 की औसत के साथ 650 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे.

शुभमन गिल ने भारत की ओर से 21 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 30.42 की औसत के साथ 578 रन बनाए। गिल तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं. गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से बराबरी की.