9 गेंद 52 रन, कौन हैं नई सनसनी संदीप जोरा? जिन्होंने 378.57 की स्ट्राइक रेट से रन कूट पूरी दुनिया को चौंकाया

Who is Sundeep Jora? नेपाल क्रिकेट टीम के युवा स्टार बल्लेबाज संदीप जोरा एकाएक सुर्खियों में आ गए हैं. वजह बनी है हांगकांग सिक्सेस 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी विस्फोटक पारी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए वह अपनी टीम की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए मैदान में उतरे. इस बीच देखते ही देखते उन्होंने 14 गेंदों में 378.57 की स्ट्राइक रेट से 53 रन कूट डाले. अपनी इस विस्फोटक पारी में वह कुछ और रन जोड़ पाते उससे पहले रिटायर हर्ट होते हुए वह पवेलियन चले गए.

अफगानिस्तान के खिलाफ संदीप जोरा ने 9 गेंदों में बनाए 52 रन

मैच के दौरान कैप्टन संदीप जोरा ने महज 9 गेंदों में 52 रन बटोरे. दरअसल अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान संदीप ने कुल 8 छक्के और 1 चौका लगाया. अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने केवल छक्कों (8X6=48) के बदौलत 48 रन बटोरे. वहीं चौके (4X1-4) की मदद से उनके बल्ले से 4 रन निकले. जिनका पूरा योग 52 रन होता है.

कौन हैं संदीप जोरा?

संदीप जोरा का जन्म 20 अक्टूबर साल 2001 में नेपाल के कंचनपुर जिले में स्थित महेंद्रनगर में हुआ था. खबर लिखे जाने तक उनकी मौजूदा उम्र 24 साल और 18 दिन है. जोरा दाहिने हाथ से मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं. वह नेपाल क्रिकेट टीम के अलावा सशस्त्र पुलिस बल क्लब और नेपाल अंडर-19 टीम के लिए भी शिरकत करते हैं. मौजूदा समय में वह हांगकांग सिक्सेस 2025 में अपनी टीम नेपाल की अगुवाई कर रहे हैं.

संदीप जोरा का क्रिकेट करियर

बात करें संदीप जोरा के क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने नेपाल की तरफ से खबर लिखे जाने तक 5 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की 5 पारियों में 11.20 की औसत से 56, जबकि टी20 की 32 पारियों में 18.80 की औसत से 489 रन निकले हैं.

