तेंदुलकर, रूट बाहर, विराट कोहली नंबर 4 पर, स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुनी अपनी ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग XI

Stuart Broad picks best Test playing XI: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी बेस्ट टेस्ट प्लेइंग XI का ऐलान किया है. पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज ने चौंकाते हुए अपनी इस बेस्ट प्लेइंग इलेवन में ग्रेटेस्ट बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और जो रूट को जगह नहीं दी है, जिसने फैन्स को चौंका दिया है. स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओपनर के तौर पर ग्रीम स्मिथ और कुमार संगकारा का चुनाव किया है तो वहीं नंबर 3 पर रिकी पोंटिंग को जगह दी है. नंबर 4 पर ब्रॉर्ड की पसंद विराट कोहली बने हैं. इसके अलावा नंबर 5 पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्टीव स्मिथ को जगह दी है. वहीं, अपनी इस खास टीम में स्टुअर्ट ने ऑलराउंडर जैक कैलिस को भी जगह दी है.
स्टुअर्ट ब्रॉड ने एबी डिविलियर्स को भी अपनी बेस्ट टेस्ट प्लेइंग XI का हिस्सा बनाया है. तेज गेंदबाज के तौर पर मिचेल जॉनसन, डेल स्टेन और मिचेल स्टार्क को अपनी इस टीम में शामिल किया है. स्पिनर के तौर पर ब्रॉर्ड की पसंद श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन बने हैं.
सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन बेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को टेस्ट प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं, तेज गेंदबाज में जेम्स एंडरसन का नाम न होना भी फैन्स को चौंका रहा है. सचिन के नाम टेस्ट में 15921 रन दर्ज है. वहीं, तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक लगाए हैं. दूसरी ओर इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं. एंडरसन ने टेस्ट में 704 विकेट लिए हैं.
Stuart Broad had some tough decisions to make when picking his ultimate Test XI of cricketers he's played against 👀— Wisden (@WisdenCricket) June 18, 2026
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स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुनी अपनी बेस्ट टेस्ट प्लेइंग XI
ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेट कीपर), रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जैक्स कैलिस, एबी डिविलियर्स, मिशेल जॉनसन, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, मिचेल स्टार्क
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