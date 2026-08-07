Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: मानसून सत्र के 15वें दिन, शुक्रवार को आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा. लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है. राज्यसभा में किरण रिजिजू विपक्ष पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले. यह वह तय नहीं करेगा कि कौन जवाब देगा. वहीं NDA के करीब 45 नए और पहली बार चुने गए लोकसभा सांसद आज सुबह करीब 9 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर नाश्ते पर मिलें. इस बैठक में वे सांसद भी शामिल हुए जो हाल ही में TMC, NCP, UBT शिवसेना जैसी पार्टियों से NDA में शामिल हुए हैं. बता दें कि गुरुवार का दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामे भरा रहा था. विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर लगातार नारेबाजी की.

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