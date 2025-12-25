AUS vs ENG, 4th Test: स्टीव स्मिथ फिर बने कप्तान, लंबे समय बाद स्टार की हुई वापसी, AUS की12 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान

Australia Have Announced Their 12 Member Squad For The Boxing Day Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की 'द एशेज' सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. अहम मुकाबले के एक दिन पूर्व ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. पैट कमिंस के चौथे टेस्ट से बाहर होने के बाद स्टीव स्मिथ एक बार फिर से कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. कंगारू टीम में झाई रिचर्डसन की लंबे समय बाद वापसी हुई है. रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर लिखे जाने तक तीन टेस्ट मैच खेले हैं. इस बीच उनको छह पारियों में 22.09 की औसत से 11 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने तीन पारियों में 6.00 की औसत से 18 रन बनाए हैं.

चौथे टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, जेक विदरैल्ड, मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, झाय रिचर्डसन, स्कॉट बोलैंज, माइकल नीसर और ब्रैंडन डॉगेट.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का भी हो चुका है ऐलान

ऑस्ट्रेलिया से पहले इंग्लैंड की टीम ने बीते मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया था. इंग्लिश बेड़े में दो बदलाव हुए हैं. जैकब बेथेल और गस एटकिंसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है.

खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की तरफ से बेथेल ने चार टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से आठ पारियों में 38.71 की औसत से 271 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने चार पारियों में 31.33 की औसत से तीन सफलता प्राप्त की है.

वहीं गस एटकिंसन ने खबर लिखे जाने तक 15 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 29 पारियों में 24.59 की औसत से 66 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 22 पारियों में 20.24 की औसत से 425 रन बनाए हैं.

चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट,हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स,जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोश टंग.

यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 की दूसरी टीम लायक भी नहीं हैं शुभमन गिल? दिग्गज ने नजरअंदाज करके सबको चौंकाया