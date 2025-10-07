विज्ञापन
IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्टेलियाई टीम में इस घातक तेज गेंदबाज की हुई एंट्री, रोहित-विराट से सीधी टक्कर

IND vs AUS Series: इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेला था.

IND vs AUS Mitchell Starc Return

तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की घरेलू सीरीज़ के लिए 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में लौट आए हैं. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे. पिछले महीने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने वाले स्टार्क, वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ से बाहर रहे थे. एशेज से पहले उनके कार्यभार को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा था. उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेला था.

प्रोटियाज के खिलाफ 2-1 से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में शामिल किए गए चार खिलाड़ियों में से वह एक हैं, जिनमें अनकैप्ड बल्लेबाज़ मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट और मिच ओवेन भी शामिल हैं. शॉर्ट पिछली सीरीज़ में भी साइड स्ट्रेन के कारण नहीं खेल पाए थे और ओवेन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच में चोटिल हो गए थे. कमिंस की अनुपस्थिति में मार्श वनडे टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जो एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे हैं.

चयनकर्ताओं ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए पहले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए मार्श की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का भी चयन किया है. एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे और एडिलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफ़ील्ड शील्ड के दूसरे दौर में खेलेंगे. न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए बुलाए जाने के कारण वे शुरुआती मैच में भी नहीं खेल पाए थे.

जोश इंगलिस, नाथन एलिस के साथ, जो अपने पहले बच्चे के जन्म के समय मौजूद थे, पिंडली में मामूली चोट के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं. ग्लेन मैक्सवेल न्यूज़ीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रैक्चर के कारण अभी भी उपलब्ध नहीं हैं. कैमरून ग्रीन भारतीय श्रृंखला के एकदिवसीय चरण के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट समर की तैयारी जारी रखेंगे.

चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा: "हमने वनडे सीरीज़ और टी20 सीरीज़ के पहले दो मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है क्योंकि सीरीज़ के अंत में कुछ प्रबंधन की ज़रूरत होगी क्योंकि खिलाड़ी शेफ़ील्ड शील्ड क्रिकेट के ज़रिए गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं."

"टी20 टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी एक साथ रहेंगे क्योंकि यह अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी का एक महत्वपूर्ण दौर है, हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ खिलाड़ियों को आगे की टेस्ट सीरीज़ के लिए भी तैयार कर सकें." पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को खेला जाएगा. इसके बाद, टी20 सीरीज़ के पांच मैच 29 अक्टूबर (कैनबरा), 31 अक्टूबर (मेलबर्न), 2 नवंबर (होबार्ट), 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट) और 8 नवंबर (ब्रिस्बेन) को खेले जाएंगे.

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.

ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम (पहले दो मैच): मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा.

