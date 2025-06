VIDEO: श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में दिखा असल 'नागिन डांस' फैंस की कांप गई रूह

Sri Lanka vs Bangladesh Fan With Cobras Monkey: मौजूदा समय में बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 17 जून से 21 जून के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. यहां दोनों टीमों की तरफ से कुछ बल्लेबाजों ने अपने उम्दा खेल से तो हर किसी का मनोरंजन किया. मगर मैच का परिणाम निराशाजनक रहा. बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला बिना परिणाम के खत्म हुआ.

हालांकि, मैच के दौरान एक ऐसा वाक्या भी देखने को मिला. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई दंग रह गया. दर्शक दीर्घा में एक क्रिकेट प्रेमी को दो सापों और एक बंदर के साथ मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

A Snake Charmer spotted in Galle 🐍🐒



Watching Sri Lanka vs Bangladesh Test with snakes wrapped around and a monkey by his side.



Only in Sri Lanka 🇱🇰 — the most unique cricket fans in the world! 😂❤️#SLvsBAN #CricketFans #GalleTest pic.twitter.com/pMDGNlW5nY