'23.5 करोड़ रुपये' के तेल घोटाले में श्रीलंका क्रिकेटर के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा की होगी गिरफ्तारी

Arjuna Ranatunga Corruption Charges: श्रीलंका में अधिकारी वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा को पेट्रोलियम मंत्री रहने के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं, यह बात सोमवार को एक कोर्ट को बताई गई. एक भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ने कहा कि रणतुंगा और उनके भाई पर लंबे समय के तेल खरीद कॉन्ट्रैक्ट देने के तरीके को बदलने और ज़्यादा कीमत पर मौके पर खरीदारी करने का आरोप है.

रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले कमीशन के अनुसार, "जिससे राज्य को कुल 800 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ है," जो 2017 में जब ये डील हुई थीं, उस समय $5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा था. कमीशन ने कोलंबो मजिस्ट्रेट असंगा बोदारागामा को बताया कि अर्जुन विदेश में थे और लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पूर्व मंत्री के बड़े भाई धम्मिका रणतुंगा, जो उस समय सरकारी कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, उनको सोमवार को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. मजिस्ट्रेट ने धम्मिका पर यात्रा पर रोक लगा दी, जो श्रीलंका और अमेरिका के दोहरे नागरिक हैं. अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है.

62 साल के बाएं हाथ के बैटर अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रीलंका के लिए 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जो उनके देश की क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत थी. रणतुंगा भाइयों के खिलाफ यह केस प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, जो पिछले साल बड़े पैमाने पर फैले करप्शन से निपटने के वादे पर सत्ता में आए थे.

रणतुंगा के एक और भाई, प्रसन्ना, जो पहले टूरिज्म मिनिस्टर थे, को पिछले महीने एक इंश्योरेंस फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था. वह केस अभी पेंडिंग है, लेकिन उन्हें पहले जून 2022 में एक बिजनेसमैन से पैसे ऐंठने के लिए दोषी ठहराया गया था. वह दो साल की सस्पेंडेड जेल की सज़ा काट रहे हैं.