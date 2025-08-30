किस टीम के गेंदबाजों ने वनडे में लिए हैं सर्वाधिक हैट्रिक? पाकिस्तान से पीछे है भारत

Teams With Most ODI Hat Tricks: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच जारी दो मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 29 अगस्त को हरारे में खेल गया. जहां पहले ही वनडे में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका प्रचंड लय में नजर आए. उन्होंने हैट्रिक समेत कुल चार सफलता प्राप्त की. उनसे पहले श्रीलंका की तरफ से यह उपलब्धि केवल लसिथ मलिंगा, चमिंडा वास, फरवीज महरूफ, थिसारा परेरा, वानिंदु हसरंगा, शेहान मदुशंका और महेश दीक्षाना के नाम दर्ज थी. मगर पिछले मुकाबले में हैट्रिक लेते हुए वह भी विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक हैट्रिक वाली टीम भी श्रीलंका की ही है.श्रीलंकन खिलाड़ियों ने 11 बार वनडे फॉर्मेट में हैट्रिक लिया है. उनके बाद पाकिस्तान का नाम आता है. पाकिस्तान की तरफ से वनडे में कुल आठ गेंदबाजों ने हैट्रिक लिया है. खास लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम काबिज है. जिनकी तरफ से कुल छह खिलाड़ियों ने हैट्रिक लिया है.

चौथे स्थान पर दो टीमों का नाम आता है. ये टीमें कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया और बांग्लादेश की हैं. इन्होंने क्रमशः पांच पांच बार वनडे फॉर्मेट में हैट्रिक लिया है. टॉप फाइव में पांचवें पायदान पर तीन टीम काबिज है. ये टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की हैं. इनकी तरफ से क्रमशः चार-चार गेंदबाजों ने हैट्रिक लिया है.

वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने वाली टीमें

11 बार - श्रीलंका

आठ बार - पाकिस्तान

छह बार - ऑस्ट्रेलिया

पांच बार - भारत

पांच बार - बांग्लादेश

चार बार - न्यूजीलैंड

चार बार - इंग्लैंड

चार बार - दक्षिण अफ्रीका

तीन बार - जिम्बाब्वे

दो बार - वेस्टइंडीज

