बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से अलग करने पर आखिरकार श्रीलंका ने तोड़ी चुप्पी

Bangladesh T20 World Cup 2026 Row: बांगंलादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से हटने के बाद आखिरकार श्रीलंका ने चुप्पी तोड़ी है. श्रीलंका ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. दरअसल, जब चारों तरफ इतना ड्रामा चल रहा था, तो श्रीलंका लंबे समय तक चुप रहा. चूंकि वे भारत के साथ टूर्नामेंट का को-होस्ट हैं, इसलिए उनकी चुप्पी पर काफी ध्यान दिया जा रहा था. अब आखिरकार देश ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है.

क्रिकेट सेक्रेटरी बंदुला दिसानायके ने AFP को बताया कि कोलंबो क्षेत्रीय विवादों में फंसने से बचना चाहता है. उन्होंने कहा, "भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इन विवादों में हम न्यूट्रल रह रहे हैं, ये सभी दोस्त देश हैं." हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर कहा गया तो श्रीलंका किसी भी देश के लिए भविष्य के टूर्नामेंट होस्ट करने को तैयार रहेगा.

खास बात यह है कि बिगड़ते राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान और भारत अब अपने मैच न्यूट्रल जगहों पर खेलते हैं. नतीजतन, पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच श्रीलंका में खेलेगा, जिसमें भारत के खिलाफ मैच भी शामिल है.

खेल मंत्री सुनील कुमारा गामागे ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने को "सबसे ज़्यादा प्राथमिकता" दी है और "भारत-पाकिस्तान मैचों पर खास ध्यान दे रहा है". T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को होगी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.

बता दें कि बांग्लादेश की टीम अपने सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर रहा था जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था. लेकिन उसने टीम को फाइनल फैसला लेने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी. जब बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहा, तो टॉप क्रिकेट बोर्ड ने उस टीम को हटा दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, जो टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहने वाली टीमों में टॉप रैंक वाला देश था.