हांगकांग सिक्सेस से बंध गया भारतीय टीम का बोरिया बिस्तर, श्रीलंका ने भी दी शर्मनाक शिकस्त

India vs Sri Lanka, Hong Kong International Sixes 2025: हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 का 6वां मुकाबला रविवार (09 नवंबर) को भारत और श्रीलंका के बीच मोंग कोक में खेला गया. जहां भारतीय टीम को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा. मोंग कोक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 6 ओवरों में 138/0 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए कप्तान लाहिरु मदुशंका (52 रिटायर हर्ट) और उनके साथी सलामी जोड़ीदार लाहिरु समरकून (52 रिटायर हर्ट) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा सचिता जयतिलके ने 5 गेंदों में नाबाद 16 और धनंजय लक्षण ने 2 गेंदों में नाबाद 10 रनों का योगदान दिया.

90/3 रन तक ही पहुंच पाई भारतीय टीम

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम 6 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए भरत चिपली ने 13 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनके अलावा 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान स्टुअर्ट बिन्नी ने 9 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया. हालांकि, इसके बावजूद भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी और टीम को 48 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

दोनों टीमों की तरफ से इन गेंदबाजों का रहा जलवा

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों का हाल बेहाल रहा. उनके खस्ता हाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान कुल 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की. इस बीच किसी भी गेंदबाज को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी. विपक्षी टीम की तरफ से लाहिरु समरकून ने 2, जबकि लाहिरु मदुशंका ने 1 सफलता प्राप्त की.

हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 से भारतीय टीम का सफर हुआ समाप्त

श्रीलंका के खिलाफ मिली शिकस्त के साथ ही हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 से भारतीय टीम का सफर समाप्त हो चुका है. क्योंकि वह सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और टूर्नामेंट से उसके सारे मुकाबले भी पूरे हो चुके हैं.

