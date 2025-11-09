'मैं युवी से बात करूंगा', ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं अभिषेक, जिसके बारे में युवराज से बात करना चाहते हैं पठान?

Irfan Pathan Big Statement: हाल ही में समाप्त हुए टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जरूर अभिषेक शर्मा अपनी उम्दा बल्लेबाजी के बदौलत 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे. मगर इसके बावजूद पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने उनकी एक बड़ी खामी को उजागर किया है. पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर का मानना है कि अगर वो हर बार स्टेप आउट होकर खेलेंगे तो विपक्षी टीमें उनके खिलाफ वर्क आउट करना शुरु कर देंगी.

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'अभिषेक शर्मा को 'मैन ऑफ द सीरीज' मिल गया. बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. बेबाक अंदाज में खेल रहे हैं. टी20 के लिहाज से खेल रहे हैं. लेकिन ये सब बाइलेटरल सीरीज की बात है. जरुर एशिया कप बाइलेटरल सीरीज नहीं था. वहां पर मल्टीनेशंस थे. लेकिन वर्ल्ड कप में टीमें बहुत तैयार होकर आती हैं.'

पठान ने कहा, 'अगर अभिषेक शर्मा हर बार स्टेप आउट होकर ही खेलेंगे तो टीमें उन्हें वर्क आउट करना स्टार्ट कर देंगी. पिक एंड चूज करना चाहिए अभिषेक को. मुझे विश्वास है कि टीम मैनेजमेंट इसपर ध्यान दे रही होगी. उनके खुद के कोच युवराज सिंह भी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे. चहिए तो मैं बात भी कर लूंगा यूवी से. खूद अभिषेक शर्मा भी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे.'

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, 'एक बार हर गेंदबाज को पहली ही गेंद पर आप स्टेप आउट नहीं कर सकते. यही प्लानिंग में बेहतरी है. आज जो मुकाबला हुआ. उसमें दो बार उनका कैच छूटा. एक बार भी उनका कैच पकड़ा जाता तो उनकी पारी समाप्त हो जाती.'

