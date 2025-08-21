The Hundred: हिल्टन के तूफान में तहस-नहस हुई वेल्श फायर, साउदर्न ब्रेव्स को मिली जीत

Southern Brave Beat Welsh Fire By Four Runs: साउदर्न ब्रेव्स ने वेल्श फायर के खिलाफ द हंड्रेड 2025 के 21वें मैच को चार रन से अपने नाम किया. यह इस सीजन ब्रेव्स की तीसरी जीत थी, जबकि वेल्श फायर को चौथी हार का सामना करना पड़ा है. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउदर्न ब्रेव्स की टीम 100 गेंदों में आठ विकेट खोकर 129 रन बना सकी. टीम 8 रन पर ल्यूस डू प्लूय (2) का विकेट गंवा चुकी थी. कुछ देर बाद जेसन रॉय (4) भी चलते बने. टीम ने 39 के स्कोर पर जेम्स कोल्स (4) का विकेट भी गंवा दिया था.

यहां से कप्तान जेम्स विंस ने लॉरी इवांस के साथ चौथे विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. इवांस टीम के खाते में 8 रन जोड़कर आउट हुए, जबकि विंस ने 26 गेंदों में 29 रन की पारी खेली. हिल्टन कार्टराइट सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने 19 गेंदों में 51 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और दो चौके शामिल थे.

विपक्षी टीम की ओर से डेविड पायने, मैट हैनरी और क्रिस ग्रीन ने दो-दो शिकार किए, जबकि अजीत डेल और पॉल वॉल्टर ने एक-एक विकेट चटकाया. इसके जवाब में वेल्श फायर निर्धारित 100 गेंदों के खेल में 8 विकेट गंवाकर 125 रन ही बना सकी.

इस टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई. जॉनी बेयरस्टो ने स्टीव स्मिथ के साथ 12 गेंदों में 24 रन जोड़े. बेयरस्टो 10 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद ल्यूक वेल्स ने 9, जबकि स्टीव स्मिथ ने 13 रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 46 रन तक पहुंचाया. टॉम कोहलर-कैडमोर ने 28 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, जबकि सैफ जैब ने 19 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

साउदर्न ब्रेव्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट झटके, जबकि जेम्स कोल्स और क्रेग ओवरटन ने दो-दो विकेट हासिल किए. इनके अलावा क्रिस जॉर्डन को एक सफलता हाथ लगी.

