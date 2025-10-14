What is the best morning routine: सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए?

What is the best morning routine: सुबह का समय हमारे पूरे दिन की एनर्जी और मूड तय करता है. अगर हम दिन की शुरुआत सही तरीके से करें, तो पूरा दिन पॉजिटिव, एक्टिव और हेल्दी महसूस होता है. आप चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं, जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या-क्या करना चाहिए ताकि दिनभर थकान नहीं लगे और दिमाग भी फ्रेश रहे.

मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं

आजकल ज्यादातर लोग उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं. ऐसा करने से बचें. उठते ही सोशल मीडिया का प्रेशर दिमाग पर खराब असर डाल सकता है और आप अंदर से बेचैन महसूस कर सकते हैं. इसलिए कोशिश करें कि उठने के कम से कम 30 मिनट बाद तक मोबाइल से दूरी रखें. इस समय को खुद के साथ बिताएं.

पूरी रात सोने के बाद शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है. सुबह उठते ही एक या दो गिलास गुनगुना पानी पिएं. ऐसा करने से बॉडी हाइड्रेट होती है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, पाचन शक्ति भी बढ़ती है साथ ही त्वचा पर भी ग्लो नजर आने लगता है.

पानी पीने बाद सुबह हल्की धूप लें. सूरज की रोशनी से शरीर में विटामिन D बनता है, जो हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है. इसके अलावा धूप में कुछ मिनट बैठने से मूड भी अच्छा होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है.

सुबह की एक्सरसाइज शरीर और मन दोनों को एक्टिव करती है. अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो कम से कम 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग या योग करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है.

नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है. इसे कभी स्किप न करें. कोशिश करें कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, जैसे अंडे, ओट्स, दही, फल, या अंकुरित दालें. ऐसा नाश्ता धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता.

इस तरह सुबह की छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपके पूरे दिन की एनर्जी और हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं.

