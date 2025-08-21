श्रेयस अय्यर का पत्ता नहीं कटा, अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान की तैयारी: NDTV EXCLUSIVE

रिपोर्ट: रीका रॉय और विमल मोहन

NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक अलग फॉर्मेट के लिए अब अलग-अलग कप्तानों की बात पुख्ता हो रही है. ये तय माना जा रहा था कि टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके श्रेयस अय्यर, एशिया कप की 15 सदस्यों वाली टीम का हिस्सा जरूर होंगे. लेकिन एशिया कप की टी20 टीम में वो जगह नहीं बना सके. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'इसमें श्रेयस अय्यर की गलती नहीं है, और ना ही हमारी है. उन्हें वक्त का इंतजार करना होगा.' ये वक्त का इशारा संभवत: फिलहाल वनडे के लिए माना जा सकता है.

'वनडे टीम का कप्तान बनेंगे श्रेयस अय्यर'

NDTV सूत्रों के मुताबिक एशिया कप टी20 के बाद जब भारतीय टीम 18 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच तीन वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. उस दौरान श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का वनडे कप्तान चुना जा सकता है. यानी टेस्ट और टी-20 की कप्तानी शुभमन गिल और वनडे की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों हो सकती है.

अलग फॉर्मैट का अलग कप्तान

अलग-अलग फॉर्मेट के लिए वर्कलोड को देखते हुए लंबे समय से अलग-अलग कप्तानों की बात होती रही है. ऐसे में ये फॉर्मूला अब हकीकत बनता नजर आ रहा है. टीम इंडिया का कार्यक्रम सालभर बेहद व्यस्त रहता है. अब कई एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी एक खिलाड़ी पर बोझ बन सकती है. 2025 में ही एशिया कप के बाद भारत को वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट की घरेलू सीरीज में हिस्सा लेना है. फिर ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 5 टी-20 मैच खेलने हैं. इसके बाद द. अफ्रीकी टीम भारत आकर टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी-20 मैच खेलेगी. यानी गिल टेस्ट और टी-20 और श्रेयस के वनडे कप्तान का फॉर्मूला एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन-हल नजर आ रहा है.

'टीम चयन में गंभीर शामिल नहीं'

मीडिया में इस बात को लेकर भी अटलबाजी होती रही कि गौतम गंभीर का चयन प्रक्रिया में हाथ रहा. लेकिन NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक गंभीर इस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते. उनसे राय जरूर ली जाती है. लेकिन 15 की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होते. मौजूदा एशिया कप की 15 सदस्यों वाली टीम चुनने के दौरान भी गंभीर इस प्रक्रिया में शामिल नहीं रहे.

'क्या होगा रोहित-विराट का रोल?'

टीम इंडिया को लेकर अब बड़ा सवाल ये जरूर बन गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में किस रोल में नजर आएंगे? सूत्रों के मुताबिक ये फैसला खुद इन दोनों खिलाड़ियों पर छोड़ा जाएगा. बीसीसीआई इस बारे में पहले ही कह चुका है कि खिलाड़ियों के खेलने का फैसला खुद खिलाड़ी लेते हैं. 'बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को रिटायर होने के बारे में कोई सलाह नहीं देता.'

