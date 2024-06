कोई पत्नीं की बाहों में तो कोई मैदान में, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों का दर्द देख हर कोई रोया, See Pic

South African cricketers saddened by defeat: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जहां भारतीय खिलाड़ी खुशी के जश्न में डूब गए. वहीं फाइनल मुकाबले में मिली शिकस्त को दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी पचा नहीं पाए और बीच मैदान में ही उनके आंखो से आंसू छलक पड़े. प्रोटियाज खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उन्हें बीच मैदान में नम आंखों के साथ देखा जा सकता है.

फाइनल मुकाबले में अफ्रीकी टीम की तरफ से जीत के लिए हरसंभव कोशिश करने वाले हेनरिक क्लासेन की एक तस्वीर क्रिकबज की तरफ से साझा किया गया है. इस तस्वीर में हार मिलते ही वह बीच में अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाए और रोने लगे.

Spare a thought for Heinrich Klaasen!



That was an innings as good any seen in T20 World Cup finals 🙌#SouthAfrica #T20WorldCupFinal #HeinrichKlaasen pic.twitter.com/m3Qsajlmbt