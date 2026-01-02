दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, इन धाकड़ बल्लेबाजों को नहीं मिली जगह

South Africa Announced Squad for T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसकी कमान एडेन मार्करम को सौंपी गई है. उनके साथ युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जेसन स्मिथ को शामिल किया गया है. हालांकि, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम में जगह नहीं बना सके हैं. स्मिथ का चयन उनकी हालिया शानदार फॉर्म के कारण हुआ है. स्मिथ ने 2024 में अपना टी20 डेब्यू किया था और उनका स्ट्राइक रेट 128.30 है. वह फिलहाल एसए20 में एमआई केपटाउन के लिए खेल रहे हैं.

स्मिथ और मफाका के अलावा, कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा और जॉर्ज लिंडे को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया गया है. हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा,"हम उपमहाद्वीप में लौट रहे हैं, जहां हमने हाल ही में मेजबान भारत के खिलाफ खेला था. उन परिस्थितियों में खेलने से हमें जो अनुभव मिला है, वह निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में हमारे लिए फायदेमंद होगा. वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने गए कई खिलाड़ी उस दौरे पर थे और उन्होंने उन पिचों का अनुभव किया है जिनका सामना हमें शायद करना पड़ेगा. जब हम भारत पहुंचेंगे तो यह उनके लिए बहुत काम आएगा. वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से पहले हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए इस महीने के अंत में टीम का ऐलान किया जाएगा."

कगिसो रबाडा पसली की चोट के कारण भारत के खिलाफ हालिया व्हाइट बॉल दौरे से बाहर रहे थे, जिसके बाद उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया गया है. साउथ अफ्रीका की इस टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्त्जे का नाम भी शामिल है, जो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज थे.

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. इसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है. साउथ अफ्रीकी टीम को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ रखा गया है. यह टीम 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

साउथ अफ्रीकी टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्त्जे, कगिसो रबाडा और जेसन स्मिथ.

यह भी पढ़ें: ब्रैंडन मैक्कुलम की होगी छुट्टी? बचाव में उतरे बेन स्टोक्स, कहा- 'किसी और की कल्पना भी नहीं'

यह भी पढ़ें: मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर जारी बवाल के बीच बांग्लादेश ने किया शेड्यूल का ऐलान, क्या टीम इंडिया करेगी दौरा?