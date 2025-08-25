शाकिब अल हसन का धमाका, T20 में यह कारनामा करने वाले बांग्लादेश के पहले और दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने

Shakib Al Hasan Created History: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, मौजूदा समय में वह कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में शिरकत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला 24 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच नार्थ साउंड में खेला जाएगा. जहां एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की तरफ से शिरकत करते हुए शाकिब अल हसन जबर्दस्त लय में नजर आए. पहले गेंदबाजी के दौरान वह दो ओवरों के स्पेल में 11 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इसके बाद बल्लेबाजी में भी अहम पारी खेली. टीम के लिए उन्होंने कुल 18 गेंदों का सामना किया. इस दौरान 138.88 की स्ट्राइक रेट से 25 रनों का योगदान दिया. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

शाकिब अल हसन ने रचा इतिहास

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ जबर्दस्त गेंदबाजी करते हुए शाकिब अल हसन ने एक बड़ी उपलब्धी हासिल कर ली है. वह टी20 क्रिकेट में 500 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. 2006 से खबर लिखे जाने तक क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उन्होंने 457 मैच खेलते हुए 448 पारियों में 502 विकेट चटकाए हैं.

राशिद खान ने लिए टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट

टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अफगान स्पिनर राशिद खान के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2015 से खबर लिखे जाने तक 487 मैच खेले हैं. इस बीच 483 पारियों में उन्होंने 18.51 की औसत से 660 विकेट चटकाए हैं.

टी20 में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के पांच गेंदबाज

660 विकेट - राशिद खान - अफगानिस्तान

631 विकेट - ड्वेन ब्रावो - वेस्टइंडीज

590 विकेट - सुनील नारायण - वेस्टइंडीज

554 विकेट - इमरान ताहिर - दक्षिण अफ्रीका

502 विकेट - शाकिब अल हसन - बांग्लादेश

यह भी पढ़ें- AUS vs SA: कूपर कोनोली ने पंजा जड़ मचाया तहलका, ऑस्ट्रेलियाई के लिए महारिकॉर्ड बना वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया