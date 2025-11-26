SMT 2026: चेन्नई के युवा तूफान उर्विल का पहले ही दिन धमाका, शतक के साथ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, सूर्यकुमार ने पकड़ी फॉर्म

बुधवार से शुरू हुए राष्ट्रीय प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अगले महीने होने जा रही मिनी ऑक्शन से पहले तूफानी अंदाज में आगाज हुआ. और पहले दिन सारा आकर्षण चेन्नई सुपर किंग्स के छोरे उर्विल पटेल ने लूट लिया. इस सीजन में गुजरात की कप्तानी कर रहे उर्विल ने हैदराबाद में ग्रुप सी के मुकाबले में अपनी छवि के अनुरूप तूफानी अंदाज दिखाते हुए सिर्फ 31 गेंदों में शतक ठोक दिया. इससे गुजरात ने सेना को आसानी से 8 विकेट से पीट दिया. उर्विल इस पारी से अब टी20 फॉर्मेट में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए है. वहीं, सबसे तेज शतक जड़ने का कारनामा भी उन्हीं के नाम पर है. हालांकि, पहली पायदान में वह अभिषेक शर्मा के साथ साझीदार हैं.

झमाझम छक्कों की बरसात कर दी उर्विल ने

उर्विल को इस साल आईपीएल में चेन्नई ने बीच टूर्नामेंट में अनुबंधित करने के बाद रिटेन किया था. हालांकि, उर्विल आए थे चोटिल खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के रूप में, लेकिन उनका अंदाज देखने के बाद चेन्नई ने उन्हें रिलीज न करने का फैसला किया. और उर्विल ने टूर्नामेंट के पहले ही दिन इस फैसले को सही साबित कर दिया. उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 12 चौकों और 10 छक्कों से नाबाद 119 रन कूट डाले.

पहले ही बना चुके हैं ये 2 बड़े रिकॉर्ड

उर्विल पहले से ही दुनिया में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. यह रिकॉर्ड उनके और अभिषेक शर्मा के नाम संयुक्त रूप से है. उर्विल ने 28 गेंदों पर यह कारनामा त्रिपुरा, तो अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. वहीं, साल 2023 में उर्विल लिस्ट 'ए' (घरेलू विजय हजारे, 50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे तेज शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बने. तब उर्विल ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 41 गेंदों में शत जड़ दिया था.

सूर्यकुमार यादव ने हासिल की फॉर्म

लखनऊ। वहीं, ग्रुप ए के मुकाबले में अजिंक्य रहाणे और सूर्यकुमार यादव के अर्द्धशतकों से मुंबई ने रेलवे को 7 विकेट से हरा दिया. टेस्ट क्रिकेट से काफी पहले संन्यास ले चुके रहाणे ने 33 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पर अर्द्धशतक बनाया, तो पिछले काफी समय से आउट-ऑफ-फॉर्म चल रहे सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली.

