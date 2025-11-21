विज्ञापन
स्मृति की शादी: बिंदास बेटियां, वर्ल्ड कप जीतती हैं, डांस करती हैं, गिटार बजाती हैं और रील्स बनाती हैं

स्मृति मंधाना बॉलीवुड के संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

स्मृति की शादी: बिंदास बेटियां, वर्ल्ड कप जीतती हैं, डांस करती हैं, गिटार बजाती हैं और रील्स बनाती हैं
Smriti Mandhana
  • स्मृति मंधाना ने अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाकर शादी का आधिकारिक ऐलान डांस और म्यूजिक के साथ किया है
  • वे बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल से नवंबर 2025 में शादी करने जा रही हैं
  • स्मृति ने हाल ही में वर्ल्ड कप में नौ मैचों में 438 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जो बात सबकी जुबान पर थी आखिरकार स्मृति मंधाना ने उस राज से पर्दा उठा दिया जिसके बारे में क्रिकेट की दुनिया में पहले से ही सबको पता था. लेकिन वर्ल्ड चैंपियंस ने ये किया भी अपने ही अंदाज में डांस, गाना और स्टाइल से टीम इंडिया की सुपरस्टार स्मृति मंधाना ने अपनी इंगेजमेंट रिंट, मंगनी की अंगूठी दुनिया को दिखाकर अपनी शादी का एलान कर दिया है.

स्मृति मंधाना बॉलीवुड के संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी के बंधन में बंध रही हैं तो इसका एलान बगैर म्यूजिक और डांस के कैसे हो सकता था. स्मृति के अलावा इस मजेदार रील में जेमाइमा रोड्रिगेज, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव और अरुंधती ने शानदार डांस-गाने से सबका दिल जीत लिया है.

2006 में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर ‘लगे रहो मुन्ना भाई' के मशहूर नंबर ‘समझो हो ही गया' पर थिरकती-गाती ये लड़कियां एकदम प्रोफेशनल अंदाज में रील बनाकर सबका दिल जीतती नजर आ रही हैं.

खबरों के मुताबिक सांगली की सुपरस्टार नवंबर 2025 में ही इंदौर की बहू बन जाएंगी. स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप में 1 शतक और 2 अर्द्धशतक लगाकर 9 मैचों में 54 के औसत से सबसे ज्यादा 438 रन बनाए थे.

स्मृति के होने वाले पति बॉलीवुड के स्टार संगीतकार पलाश मुच्छल ने वर्ल्ड कप के दौरान ही इंदौर में प्रेस के सामने शादी की खबर से पर्दा उठाकर सबको चौंका दिया था.

23 नवंबर को होने वाली इस शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम मोदी ने अपने पत्र में दोनों परिवारों को बधाई दी है और नवविवाहित जोड़े के लिए काव्यात्मक शैली में संदेश लिखा है.

पीएम मोदी ने लिखा,'जैसे ही ये दोनों साथ में एक नए सुंदर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, स्मृति के कवर ड्राइव की सुंदरता पलक के मधुर संगीत की स्वर लांज के साथ अद्भुत साझेदारी बनाती है.'

पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'बहुत अच्छा है कि दूल्हे की टीम और दुल्हन की टीम के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है. हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोनों टीमें जीवन के इस खेल में जीतें.'

India Women, Smriti Mandhana, Cricket
