मिचेल स्टार्क ने जेम्स एंडरसन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड किया ध्वस्त, एशेज में पूरा किया विकेटों का शतक

Mitchell Starc, Australia vs England, 1st Test 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित 5 मैचों की एशेज सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है. जहां मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह एशेज में 100 विकेट चटकाने वाले दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 2013 से खबर लिखे जाने तक 35 वर्षीय स्टार्क ने एशेज में 23* मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 43 पारियों में 26.65 की औसत से 100 सफलता हाथ लगी है.

स्टार्क ने जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड किया स्वाहा

यही नहीं स्टार्क ने अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से टेस्ट मैच की पहली इनिंग के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया है. इंग्लिश दिग्गज ने 6 बार पहले ओवर में सफलता प्राप्त की थी, जबकि मिचेल स्टार्क के विकेटों की संख्या 7 हो गई है. इन दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आता है. उन्होंने 5 बार पहली इनिंग के पहले ओवर में विकेट लिए हैं. चौथे स्थान पर केमार रोच काबिज हैं. रोच को 4 बार सफलता हाथ लगी है.

टेस्ट मैच की पहली इनिंग के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज (मिशेल स्टार्क के डेब्यू के बाद से)

7 - मिचेल स्टार्क

6 - जेम्स एंडरसन

5 - स्टुअर्ट ब्रॉड

4 - केमार रोच

पर्थ टेस्ट में स्टार्क के शिकार बनने वाले बल्लेबाज

पर्थ टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने खबर लिखे जाने तक जिन बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया है. उनके नाम जैक क्रॉली (00), बेन डकेट (21) और जो रूट (00) है. क्रॉली और रूट को उन्होंने शून्य पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

