Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, वनडे में विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

Smriti Mandhana Record Fastest Hundred by Indian in ODI: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी महिला वनडे मुकाबले में स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. प्रतिका रावल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरी स्मृति मंधाना ने पहली ही गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. मंधाना ने पहले सिर्फ 23 गेंदों में अर्द्धशतक जड़ा. यह महिला वनडे में किसी खिलाड़ी का सबसे तेज पचासा रहा. इसके बाद मंधाना ने अपने शतक तक पहुंचने के लिए 25 गेंदों और लगी. मंधाना ने 50 गेंदों में अपना शतक जड़ते ही इतिहास रच दिया.
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय
स्मृति मंधाना अब वनडे में भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 52 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में जयपुर में शतक लगाया था. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं. सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में शतक जड़ा था.
भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे शतक (पुरुष या महिला)
- 50 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया-महिला, दिल्ली, 2025
- 52 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
- 60 - वीरेंद्र सहवाग बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2009
- 61 - विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
- 62 - मोहम्मद अज़हरुद्दीन बनाम न्यूज़ीलैंड, बड़ौदा, 1988
- 62 – केएल राहुल बनाम नीदरलैंड्स, बेंगलुरु, 2023
