युवराज सिंह और अनुष्का शर्मा कर रहे थे डांस, विराट कोहली के रिएक्शन की वजह से फिर ट्रेंड करने लगा वीडियो

हाल ही में विराट कोहली ने गलती से टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक कर दी, जिसके बाद दोनों चर्चा में आ गए. ऐसे में जब दोनों को लेकर अलग-अलग तरह की अफवाहें उड़ने लगी तो विराट ने एक पोस्ट के जरिए इन झूठी अफवाहों को खारिज किया. इन सब के बीच अनुष्का, विराट और युवराज का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक बार फिर ट्रेंड करने लगा है. इस वीडियो में अनुष्का शर्मा, युवराज सिंह के साथ पंजाबी गाने पर जबरदस्त डांस कर रही हैं. दोनों की एनर्जी काबिले तारीफ है. क्या आप सोच सकते हैं जब अनुष्का और युवराज एक ही मंच पर नजर आए तब विराट कोहली का रिएक्शन कैसा होगा.

अनुष्का ने किया युवराज संग डांस

इंस्टाग्राम हैंडल लव विराट फॉर एवर ने ये क्यूट डांस वीडियो शेयर किया है. इस थ्रोबैक वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया के सदस्य और उनकी फैमिली एक साथ मिलकर कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपस में खूब इंजॉय भी कर रहे हैं. इस वीडियो में अनुष्का शर्मा और युवराज सिंह डांस करते देखे जा सकते हैं. दोनों ढोल जगीरों का गाने पर खूब डांस कर रहे हैं. दोनों की एनर्जी भी देखने लायक है और दोनों के डांसिंग स्टेप भी लाजवाब हैं.

'युवी भाई थोड़ा हटो'

अब अगर अनुष्का किसी क्रिकेटर के साथ डांस करती दिखाई देंगी तो विराट कोहली का एक्सप्रेशन और रिएक्शन कैसा होगा. अरे भई, कैसा क्या होगा. खुद विराट कोहली भी उनके साथ डांस करते दिखाई देंगे. वीडियो की शुरुआत में सिर्फ युवराज सिंह और अनुष्का शर्मा ही डांस करते दिखते हैं. कुछ पल बाद पीछे से विराट कोहली भी नजर आते हैं, जो अनुष्का शर्मा के ठीक बगल में डांस कर रहे हैं. इस वीडियो को देख बहुत से फैन्स ने यही कमेंट किया है कि युवराज भाई थोड़ा हटो ताकि विराट का डांस दिख सके. एक फैन ने लिखा कि मेरे तीनों फेवरेट स्टार एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं.