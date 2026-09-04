रॉन्ग सिस्टर्स की मजेदार कहानी, जेमिमा ने ली फिरकी तो मंधाना ने जड़ दिया शतक, खुद बताई राज की बात

विमेंस एशिया कप 2026 में हांगकांग, चीन के खिलाफ स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेलते हुए भारतीय टीम को धमाकेदार जीत दिलाई. मंधाना ने बताया है कि मैच से पहले उन्होंने चोटिल साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स के साथ खास बातचीत की थी. मंधाना के अनुसार, जेमिमा संग हुई बातचीत की वजह से उन्हें घबराहट कम करने में मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने हांगकांग, चीन के खिलाफ सिर्फ 64 गेंदों में 124 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस इनिंग के दौरान उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए. मंधाना की पारी के बूते भारतीय टीम ने हांगकांग को 137 रनों से रौंदा. लगातार दूसरी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली है.

शतकीय पारी के साथ स्मृति महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (18 शतक) लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने मेग लैनिंग को पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही, वह महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी के तौर पर मिताली राज से भी आगे निकल गई हैं.

शुक्रवार को बीसीसीआई द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में स्मृति को जेमिमा का इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक सपोर्टिव मैसेज दिखाया गया, जो उन्होंने स्मृति के शानदार शतक के बाद पोस्ट किया था. इस पर मंधाना ने कहा, 'अरे जेमिमा. हम जेमिमा को बहुत याद करते हैं, चोट लगने की वजह से उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा. मुझे याद है कि कल मैं वीडियो कॉल पर थी और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दीं.' जेमिमा ने कहा, 'यह बहुत मुश्किल मैच होने वाला है.' मेरी बैटिंग के बारे में जानते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल मैच होगा, देखते हैं तुम कितने रन बनाती हो.'

स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स की मैदान के बाहर की दोस्ती काफी मशहूर है. फैंस उन्हें प्यार से ‘रॉन्ग सिस्टर्स' कहते हैं. हालांकि, जेमिमा इस समय इंग्लैंड में ‘द हंड्रेड' टूर्नामेंट के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मौजूदा एशिया कप में नहीं खेल रही हैं. मंधाना ने आगे बताया, 'मैंने कहा, ‘हां, मैं भी बहुत तनाव में और नर्वस हूं क्योंकि जब आप विरोधी टीम की गेंदबाजों को नहीं जानते हैं. मेरा मतलब है कि कभी-कभी यह अनिश्चितता होती है कि वे आपको कैसी गेंद डालेंगे.' वह मेरी टांग खिंचाई कर रही थीं और आज मुझे लगता है कि मैं उनकी टांग खिंचाई कर सकती हूं, लेकिन हम सब उन्हें यहां बहुत याद करते हैं.'

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी vs अभिषेक शर्मा, शुरुआती 6 मुकाबलों के बाद कौन हैं T20I का असल 'किंग'?