PICS: क्रिसमस पर जेमिमा के साथ दिखी स्मृति की गजब की बॉन्डिंग, अरुंधति भी मस्ती करती आईं नजर

आज पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है. जगह-जगह आयोजन हो रहे हैं. इस मौके पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी क्रिसमस की रंग में रंगी नजर आईं. इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.

जेमिमा और अरुंधति के साथ क्रिसमस की मस्ती में स्मृति मंधाना.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. मंधाना की बल्लेबाजी विरोधियों की नींद खराब करने वाली होती है. हाल ही में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तब उस टूर्नामेंट में भी मंधाना ने कई पारियों में बेहतरीन प्रर्दशन किया था. वर्ल्ड कप के बाद मंधाना सगाई और फिर शादी टूटने को लेकर चर्चा में रहीं. जिस तरीके से ऐन शादी वाले दिन मंधाना की शादी टूटी उससे फैंस निराश भी हुए. मंधाना के जीवन में भी कुछ समय के लिए सन्नाटा आया. लेकिन अब ऐसा लगता है कि मंधाना उन चीजों से आगे बढ़ चुकी हैं. 

क्रिसमस पर मंधाना, जेमिमा और अरुंधति की तस्वीरें 

गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर स्मृति मंधाना और भारतीय क्रिकेट टीम की जेमिमा रोड्रिग्स और अरुंधति रेड्डी की मस्ती भरी कुछ तस्वीरें सामने आई. जिसमें स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच गजब की बॉन्डिंग दिखी. साथ ही एक फोटो में अरुंधति रेड्डी भी नजर आईं. 

भारतीय महिला खिलाड़ियों की क्रिसमस पार्टी की तस्वीरें

श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज खेल रही भारतीय टीम

मालूम हो कि इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ टी-20 मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के दो शुरुआती मैचों में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है. अब इस सीरीज के अगले मुकाबले खेले जाने हैं. इस बीच भारतीय महिला क्रिकेटरों ने क्रिसमस की पार्टी को इंज्वाय किया. जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

