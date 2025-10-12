INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड, महिला क्रिकेट में पूरे किए सबसे तेज 5000 वनडे रन

Smriti Mandhana World Record Fastest Five Thousand ODI Runs: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे वनडे मुकाबले में मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ और सबसे कम उम्र में 5000 रन पूरे करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया. मंधाना ने ये कारनामा 112 पारियों में हासिल किया है. इस उपलब्धि के साथ स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज मेग लैनिंग और इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है.

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 80 रनों की पारी खेली, इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के आये और उनका स्ट्राइक रेट 121.21 का रहा.

🚨 HISTORY FOR SMRITI MANDHANA 🚨



- Smriti Mandhana becomes the fastest ever to complete 5000 runs in Women's ODI Cricket History. 🙌 pic.twitter.com/sWXTFofTvL — Tanuj (@ImTanujSingh) October 12, 2025

इससे पहले स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की. उन्होंने साल 2025 में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे करते हुए यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. मंधाना ने यह उपलब्धि सिर्फ 18 पारियों में हासिल की है. स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन बनाने के साथ ही ये कारनामा अपने नाम कर लिया, स्मृति मंधाना शानदार ले में नजर आई और अपनी ओपनिंग जोड़ीदार प्रतिका रावल के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई.

मंधाना के बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का नाम आता है, जिन्होंने साल 1997 में 14 पारियों में 970 रन बनाए थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने 2022 में 18 पारियों में 882 रन, न्यूजीलैंड की डेबी हॉकेली ने 1997 में 16 पारियों में 880 रन और एमी सैटरथवेट ने 2016 में 14 पारियों में 853 रन बनाए थे.