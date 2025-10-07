स्मृति मंधाना का जलवा कायम, वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर बरकरार

- स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 791 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं
Smriti Mandhana ICC ODI Batting Ranking: भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं, हालांकि भारत और श्रीलंका में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप में दो निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद इस करिश्माई बल्लेबाज़ की बढ़त कम हो गई है. 791 रेटिंग अंकों के साथ, मंधाना इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट से 60 अंक आगे हैं. विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में लगातार शतक लगाने वाली इस भारतीय खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित आयोजन में श्रीलंका के खिलाफ 8 और पाकिस्तान के खिलाफ 23 शतक बनाए हैं.
ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 713 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. दक्षिण अफ्रीका की ताज़मिन ब्रिट्स (706) और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर (697) ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विश्व कप में शतक लगाने के बाद काफ़ी सुधार किया है और क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंचकर मंधाना से अंतर कम कर दिया है.
ताजमिन दो स्थान ऊपर पहुंचीं, जबकि गार्डनर सात स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंच गईं. न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन भी सात स्थान की छलांग लगाकर आठवें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि पाकिस्तान की बाएं हाथ की बल्लेबाज सिदरा अमीन ने भी शनिवार को कोलंबो में भारत के खिलाफ 81 रन की पारी के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंकिंग की बराबरी कर ली है.
इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 792 रेटिंग अंकों के साथ नवीनतम गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जबकि स्पिनर दीप्ति शर्मा (640) एक स्थान गिरकर छठे स्थान पर हैं और शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं.