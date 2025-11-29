मंधाना और पलाश को लगी किसकी नजर, इस इमोजी का क्या मतलब? एकसाथ इंस्टाग्राम बायो किया अपडेट

महिला स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर 2025 को विवाह के बंधन में बंधने वाले थे. मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. जो शादी एक हाई-प्रोफाइल शादी मानी जा रही थी. अब वह शादी सस्पेंस और अफवाहों का विषय बन गई है. जिस दिन मंधाना और पलाश अग्नि के सात फेरे लेने वाले थे. उसी दिन मंधाना के पिता श्रीनिवास एकाएक बीमार पड़ गए और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. यही नहीं अगले दिन ही पलाश की भी तबियत खराब हो गई. उन्हें सांगली स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, स्थिति में सुधार होते ही उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है. पूरे मामले के बीच स्मृति मंधाना के मैनेजर की तरफ से बताया गया कि स्वास्थ्य आपातकाल के कारण शादी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है.

मंधाना के मैनेजर के बयान से इतर सोशल मीडिया पर अलग ही अफवाहें चल रहीं हैं. शादी टलने के पीछे कई दूसरे दावे किए जा रहे हैं. इन अफवाहों को मजबूती तब मिली जब स्मृति ने हल्दी और मेहंदी की अपनी कई तस्वीरें डिलीट कर दीं. जारी उठापटक के बीच अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है. स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर बड़ा बदलाव किया है. दोनों ही शख्स ने नीले रंग की एक 'नजर' वाली इमोजी का इस्तेमाल किया है. जिसका अक्सर इस्तेमाल बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है.

स्मृति मंधाना Instagram अपडेट

पलाश मुच्छल Instagram अपडेट

अफवाहों के बीच पलाश की मां अमिता मुच्छल का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि आगे सबकुछ तय योजना के मुताबिक ही होगा. बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पलाश और स्मृति के पिता काफी करीब हैं. उनके एकाएक बीमार होने की वजह से शादी को कुछ देर के लिए टालने का फैसला लिया गया है.

