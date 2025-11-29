झारखंड में फैंस भूल चुके हैं टेस्ट की हार, टिकटों की कालाबाजारी, रांची की पिच पर लगेगा रनों का अंबार?

झारखंड की राजधानी और राज्य के सबसे पुराने शहरों में से एक रांची के मेन रोड परबने रैडिसन ब्लू पर पिछले तीन दिनों से क्रिकेट फैंस का मेला लगा है. विराट कोहली ने यहां तीन दिनों से डेरा डाल रखा है. विराट कोहली और ऋषभ पंत के यहां से पूर्व कप्तान एमएस धोनी के घर तक के सफर पर फैंस ही फैंस नजर आते हैं. रांची में सुबह और रात में तापमान 13 डिग्री से लेकर दोपहर में 23 डिग्री तक चला जाता है और टीम इंडिया के ज्यादातर क्रिकेटर्स को इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली. रांची की पिच भी भारत के दूसरे हिस्सों जैसी पाटा पिच बताई जा रही है.

सिर्फ एक बार 300+ का स्कोर

वैसे तो आमतौर पर भारत की पाटा पिचों पर अब पहले बैटिंग करने वाली टीमें 300 प्लस का स्कोर टारगेट करती हैं. लेकिन रांची की पिच पर अबतक सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में 313 का स्कोर खड़ा किया. भारतीय टीम की ओर से तब कप्तान रहे विराट कोहली ने इस मैदान पर 123 (95) रनों का स्कोर भी बनाया. ये और बात है कि उस मैच में भारत को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम के साथ जुड़ने से टीम का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है. टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्केल के मुताबिक विराट और रोहित के आने से टीम में नई ऊर्जा आ जाती है. मॉर्नी ये भी कहते हैं, 'अगर मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी उनका साथ दे रही है तो वो यकीनन 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं.'

टॉस जीते तो क्या करे टीम

रांची की पिच पर 6 में से 3 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए बाद में बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है. जबकि 2 बार पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने मैच जीते हैं. एक मैच बेनतीजा रहा है.

पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत – 6 में से 3 बार (50%)

बाद में बैटिंग करने वाली टीम की जीत – 6 में से 2 बार (33.3%)

रांची में कैसा है भारत का रिकॉर्ड

रांची की पिच पर 2013 से लेकर अबतक पिछले 12 सालों में 6 वनडे मैच खेले गए हैं जिनमें भारत को 3 में जीत हासिल हुई है. भारत को इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. जबकि, एक मैच बेनतीजा रहा.

रांची में वनडे मैच: 6

भारत जीता: 3

भारत हारा: 3

बेनतीजा: 3

डरने की जरूरत नहीं: रांची में द. अफ्रीका को चटाई धूल

रांची की पिच पर ठीक तीन साल पहले खेले गए आखिरी मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था. भारत-दक्षिण अफ्रीका के उस आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर 113*(111) ने नाबाद शतकीय पारी खेली थी और ईशान किशन ने 84 गेंदों पर 93 रन बनाए थे. मो. सिराज ने उस मैच में 38 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

टिकटों की कालाबाजारी

रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट असोसिएशन JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम की क्षमता 50,000 की है और रांची की आबादी तकरीबन 11 लाख. कहा जा रहा है कि रांची में वनडे टिकटों को लेकर जबरदस्त मारामारी है. टीकटों के कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं.

रांची के टीम होटल रैडिसन ब्लू से लेकर JKSCA इंटरेशनल स्टेडियम तक रह-रहकर ‘रोहित.....रोहित,' ‘विराट....विराट' के नारों ने पूरे शहर को क्रिकेट के महाकुंभ के माहौल में तब्दील कर दिया है.

