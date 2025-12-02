SMAT 2022: सरफराज खान का मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमों को तूफानी रिमाइंडर, जड़ा तूफानी शतक, सूर्यकुमार देखते रह गए

पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका 'ए' टीम में जगह न पाने के लिए जोर-शोर से चर्चा में रहे सरफराज खान ने अब इसी महीने होने जा रही मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमों को जबर्दस्त अंदाज में रिमाइंडर भेजा है. खेले जा रहे राष्ट्रीय टी20 प्रीमियर टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लखनऊ में ग्रुप के मुकाबले में जहां भारतीय टी20 कप्तान आतिशी सूर्यकुमार यादव असम के खिलाफ सस्ते में निपट गए, तो सरफराज खान ने तूफानी शतक बनाकर सभी को हैरान कर दिया. सरफराज खान ने करियर में 11 साल और 97 टी20 मैचों में पहली बार कोई शतक जड़ा है, जो बताता है कि वह चारदिनी ही नहीं, बल्कि फटाफट क्रिकेट में भी तूफानी बल्लेबाजी करना बखूबी जानते हैं.

यह शतक बहुत कुछ कहता है

सरफराज खान ने मिनी ऑक्शन से चंद दिन पहले तूफानी शतक जड़कर फ्रेंजाइजी मैनेजरों को स्टाइल में नोटिस भेजा है. असम के खिलाफ मुंबई ने कोटे के 20 ओवरों में 4 विकेट पर 220 रन बनाए. इस बार आयुष म्हात्रे (21) सस्ते में लौटे, तो अजिंक्य रहाणे (42) ने फिर उपयोगी पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर सरफराज ने दे-दनादन अंदाज में असमिया बॉलरों की धुनाई करते हुए 47 गेंदों पर 8 चौकों और 7 छक्कों से नाबाद 100 रन बनाए. इस प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजी टीमें उन्होंने गंभीरता से लेंगी.

पिछले दो साल से नहीं बिक सके हैं

पिछले दो सीजन में सरफराज खान पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई थी. आखिरी बार वह साल 2023 संस्करण में दिल्ली कैपिट्लस के लिए खेले थे. तब उन्होंने दिल्ली ने 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. लेकिन अब जब सरफराज खान पहले से कहीं फिट और कहीं छरहरे हैं, तो वहीं मिनी ऑक्शन से पहले यह सिर्फ शतक ही नहीं, बल्कि अपने आप में बल्ले से दिया गया बड़ा बयान है.

सूर्यकुमार यादव बस देखते रह गए

जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 से पहले सूर्यकुमार यादव के लिए फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनका बल्ला मुश्ताक अली ट्ऱॉफी में नहीं बोल पा रहा है. असम के खिलाफ सूर्यकुमार बस सरफराज को दूसरे छोर पर रन बरसाते देखते रहे. यादव ने 12 गेंदों पर 2 चौकों और 1 चक्के से 20 ही रन बनाए.