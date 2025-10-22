IND vs AUS: एडिलेड वनडे से पहले कोच का बड़ा बयान, रोहित और विराट के फॉर्म से खुश, बड़े प्रदर्शन की जताई उम्मीद

Sitanshu Kotak on Rohit Sharma and Virat Kohli vs AUS: रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वापसी करने में नाकाम रहे हों, लेकिन भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक उनके फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि दोनों सीनियर खिलाड़ी अच्छी लय में हैं और अगले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. भारत पर्थ में पहला मैच सात विकेट से हार गया था और अब गुरुवार को यही सीरीज का दूसरा मैच खेलेगा.

"मुझे नहीं लगता कि (रोहित और कोहली की बल्लेबाजी में) कोई ढिलाई थी. उन्होंने आईपीएल खेला है और उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही है. मुझे लगता है कि दोनों के पास काफी अनुभव है," कोटक से बुधवार को यहां रोहित के आठ रन पर आउट होने और पर्थ में कोहली के शून्य पर आउट होने के बारे में पूछा गया.

"ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही, उनकी तैयारियां बहुत अच्छी थीं. इसलिए मुझे लगता है कि अभी ऐसा सोचना (उनके फॉर्म को लेकर चिंता करना बहुत जल्दी होगी," उन्होंने उन दोनों के बारे में कहा जो अब केवल एकदिवसीय फार्मेंट में खेलते हैं. "मुझे लगता है कि वे दोनों बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं. उन्होंने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. हर नेट सत्र में, उनका रवैया बेहतरीन रहा है." यह पूछे जाने पर कि क्या टीम प्रबंधन मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद राष्ट्रीय टीम से लंबे ब्रेक के दौरान रोहित और कोहली के संपर्क में था, कोटक ने हां में जवाब दिया.

"हमें उनकी तैयारियों और उनकी फिटनेस की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता था. वे कभी-कभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जाते हैं. हमें वहां से अपडेट और वीडियो मिलते हैं, वे क्या कर रहे हैं, उनकी अभ्यास दिनचर्या, फिटनेस संबंधी काम, लेकिन हमेशा नहीं, सच कहूं तो. आपको हस्तक्षेप करने के लिए सही समय ढूंढना होगा. ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ, अगर ज़रूरत न हो तो आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे." अगर वे सही काम कर रहे हैं और आप फिर भी इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा ऐसा करना सही नहीं हो सकता," उन्होंने कहा.

बार-बार बारिश के कारण मैच 26-26 ओवर का रह गया, जिससे भारत पहला वनडे सात विकेट से हार गया. कोटक ने कहा कि बार-बार ब्रेक से भारतीय बल्लेबाजों पर असर पड़ा.

"मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता तो भी यही होता. जब आपको पता नहीं होता कि आपको कितने ओवर खेलने हैं, तो चार या पांच बार बारिश के ब्रेक के साथ योजना बनाना आसान नहीं होता. हर कुछ ओवरों के बाद अंदर-बाहर होना मुश्किल होता है. "ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादातर मौसम की वजह से था. पिछले मैच में, ज़ाहिर है, हमने शुरुआत में कुछ विकेट गंवा दिए थे, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूं," उन्होंने कहा.

कोटक ने कहा कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं, की अनुपस्थिति भी भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन इससे नितीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडरों के लिए एक मौका खुल गया है. "हार्दिक जैसे खिलाड़ी का न होना हमेशा एक बड़ी कमी होती है. लेकिन अगर हम सकारात्मक पहलू देखें, तो नीतीश को कुछ खेलने का मौका मिल रहा है और हम उसे निखारने की कोशिश कर रहे हैं."

"हर टीम को एक ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है, और हम उसे (नीतीश को) उस भूमिका में ढालने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह से यह एक अच्छी तैयारी है. लेकिन हां, कोई भी टीम हार्दिक जैसे खिलाड़ी को मिस करेगी," कोटक ने कहा, लेकिन एक तरह से, अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो यह सकारात्मक है कि नीतीश को इस स्तर पर मैच खेलने का समय मिल रहा है.

यशस्वी जायसवाल के बारे में पूछे जाने पर, जो टीम में होने के बावजूद बेंच पर बैठे हैं, कोटक ने कहा: "वह अच्छा अभ्यास करते हैं, और वे सभी जानते हैं कि उनकी बारी आएगी. आखिरकार, केवल 11 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, इसलिए आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा और फिर अच्छा प्रदर्शन करना होगा."