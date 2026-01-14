विज्ञापन
क्या ड्रेसिंग रूम मीटिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं करते हैं गौतम गंभीर से बात? बैटिंग कोच ने खोला राज

Sitanshu Kotak on Rohit Sharma vs Gautam Gambhir: भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे से पहले कोहली, रोहित और गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

क्या ड्रेसिंग रूम मीटिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं करते हैं गौतम गंभीर से बात? बैटिंग कोच ने खोला राज
Sitanshu Kotak react on Rohit Sharma vs Gautam Gambhir:
  • सितांशु कोटक ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम की दीर्घकालीन रणनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं
  • कोहली और रोहित गौतम गंभीर के साथ मिलकर आगामी साउथ अफ्रीका विश्व कप की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं
  • दोनों बल्लेबाजों का अनुभव टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ विचार साझा करने में महत्वपूर्ण माना जाता है
Sitanshu Kotak on Gautam Gambhir vs Virat Kohli:  भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मंगलवार को कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी समेत भारत की दीर्घकालिन वनडे रणनीति बनाने में सक्रिय रूप से शामिल है. कोटक ने कहा कि दोनों सुपरस्टार बल्लेबाज मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत टीम प्रबंधन के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पूर्व कहा ,‘‘ वे रणनीति बनाते हैं. अब चूंकि वे एक ही प्रारूप खेल रहे हैं तो वे चाहते ऊैं कि भारत सारे मैच जीते. ''

उन्होंने कहा ,‘‘दोनों के पास इतना अनुभव है कि वे बाकी खिलाड़ियों के साथ विचार साझा करते हैं और चर्चा करते हैं. वे गौतम के साथ वनडे प्रारूप पर बात करते हैं और साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिये हमारी रणनीति पर भी.''

कोटक ने कहा ,‘‘ अधिकांश समय मैं वहां होता हूं और अगर मैं सुन रहा हूं तो वे अपना अनुभव साझा करते हैं, मैं उन्हें हमेशा बात करते हुए देखता हूं. सोशल मीडिया पर आप काफी चीजें ऐसी देखते हैं तो मैं देखने से बचता हूं. मैं जहां से देखता हूं, वहां बहुत कुछ सकारात्मक है.

पिछले कुछ महीने से कोहली, रोहित और नये कोचिंग ढांचे के आपसी समीकरणों को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रही हैं. कोटक ने कहा कि मार्च में टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारत को 34वें ओवर के बाद एक नयी गेंद के नियम को ध्यान में रखकर अपनी बल्लेबाजी पर फिर काम करना होगा. 

खेलने के हालात में बदलाव के बाद अब गेंदबाजी करने वाली टीम को 35वें से 50वें ओवर के बीच दो गेंदों में से एक चुननी होगी. उन्होंने कहा ,‘‘ टी20 विश्व कप के बाद वनडे अधिक होंगे । हमें यह नया नियम ध्यान में रखना होगा कि 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक गेंद रहेगी.''
 

