'गेंदबाज से पूछें तो पता चलेगा...', सर एलिस्टेयर कुक ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान ओपनर बल्लेबाज

Sir Alastair Cook picks Top Opening Batsmen Of All Time : इंग्लैंड के महान ओपनर बल्लेबाज रहे सर एलिस्टेयर कुक (Alastair Cook) ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो ऑल टाइम ग्रेट ओपनिंग बल्लेबाज मानते हैं. कुक ने सहवाग और तेंदुलकर का नाम नहीं लिया है. पूर्व इंग्लैंड ओपनर बल्लेबाज ने ऑल टाइम ग्रेट ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का चुनाव किया है. सर एलिस्टेयर कुक ने ओवरलैप क्रिकेट के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए टॉप 4 ऑल टाइम ग्रेट ओपनिंग बल्लेबाज का चुनाव किया है जिसमें उन्होंने टॉप पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन को चुना है.

कुक ने हेडन (Alastair Cook on Matthew Hayden) को लेकर कहा, "मैंने हमेशा सोचा था कि हेडन सर्वश्रेष्ठ थे, मुझे लगता है कि मेरे लिए दूसरे नंबर के लिए ग्रीम स्मिथ होंगे. फिर सहवाग और मैं, मैं सर्वश्रेष्ठ ओपनर बल्लेबाजों की सूची में सबसे नीचे बैठकर काफी खुश हूं . लेकिन मुझे ईमानदारी से लगता है कि हेडन टॉप होंगे, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने शुरुआत में बहुत मामूली शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद हेडन ने जो शुरू किया वह यह था कि, वह सात, वह सात, शतक मार रहे थे. तर्क के लिए यदि आप हर गेंदबाज से पूछें कि वे किसको गेंदबाजी करना कम पसंद करेंगे, तो वो हेडन की ही मान लेंगे.

Rank the following opening batsmen: Alastair Cook, Virender Sehwag, Graeme Smith and Matthew Hayden 🏏🥇



Cooky doesn't think he should be first 👀



Watch the full video is out on the Stick To Cricket YouTube channel! 🎬 pic.twitter.com/efjSt9PEPg