IND vs SA, 2nd Test: कैसे हारे, कहां हुई चूक.. कप्तान ऋषभ पंत ने किसपर फोड़ा ठीकरा?

Rishabh Pant Statement After Defeat Against South Africa in Guwahati Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'यह काफी निराशाजनक है, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें बेहतर स्थिति में रहना होगा. विपक्षी टीम को जीत का श्रेय जाता है. जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है. अफ्रीकी टीम निश्चित तौर पर हमारे उपर हावी रही. घर पर शिरकत करते हुए आप विपक्षी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं. उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली. क्रिकेट के मैदान में आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं. मैच के दौरान कुछ पल ऐसे होते हैं जहां आपको एक खिलाड़ी और टीम के तौर पर उन्हें भुनाना होता है, लेकिन हम वहां बेहतर नहीं कर पाए.'

भारत को मिली टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार

गुवाहाटी टेस्ट भारतीय टीम के लिए एक भयावह स्वप्न की तरफ हो गया है. शायद ही खिलाड़ियों के साथ- साथ फैंस कभी इस मुकाबले को याद करना चाहेंगे. रनों के लिहाज से गुवाहाटी टेस्ट भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले भारतीय टीम को 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी और 336 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. मगर मौजूदा हार ने उस शिकस्त को भी पीछे छोड़ दिया है. यह भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में अबतक की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है.

बल्लेबाजों ने बुरी तरह से किया निराश

गुवाहाटी टेस्ट में गेंदबाजों ने तो निराश किया ही. मगर बल्लेबाजों का प्रदर्शन तो बेहद निराशाजनक रहा. विपक्षी टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए. उसी पीच पर भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 201 रनों पर ढेर हो गई. दूसरी पारी में भी मेहमान टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम ने 260/5 रनों पर अपनी पारी घोषित की. वहीं भारतीय टीम दूसरी पारी में 140 रनों पर सिमट गई. नतीजन टीम को 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd Test: भारत को रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी हार, अफ्रीका ने 408 रनों से जीता दूसरा टेस्ट