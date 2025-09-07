विज्ञापन
ZIM vs SL: क्रिकेट के 'सिकंदर' का तहलका, T20I में तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड

Sikandar Raza record in T20I: सिकंदर रजा ने टी-20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. रजा ने विराट कोहली के महारिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया को चौंका दिया है.

ZIM vs SL: क्रिकेट के 'सिकंदर' का तहलका, T20I में तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड
Sikandar Raza record vs Virat Kohli recrod in T20I: सिकंदर रजा ने रचा इतिहास
  • जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में चार ओवर में तीन विकेट लेकर कमाल किया.
  • श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल अस्सी रन बनाए थे, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने लक्ष्य हासिल किया
  • सिकंदर रजा T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sikandar Raza record: जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने टी-20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच खेले गए (Sri Lanka tour of Zimbabwe, 2025) दूसरे टी-20 मैच  (Zimbabwe vs Sri Lanka, 2nd T20I) में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा  ने  कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 11 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे. इस मैच में पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी की थी और केवल 80 रन बनाए थे जिसके बाद जिम्बाब्वे के 14.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. क्रिकेट के 'सिकंदर' सिकंदर रजा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

सिकंदर रजा ने रचा इतिहास

सिकंदर रजा टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं, रजा ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. कोहली ने अपने T20I करियर में कुल 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में सफल रहे थे. वहीं, अब सिकंदर के नाम 17 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वहीं, मलेशिया के विरनदीप सिंह  ने टी20 इंटरनेशनल में 22 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है. (Sikandar Raza  vs Virat Kohli record in T20I)

टी20I में सबसे ज्यादा POTM जीतने वाले खिलाड़ी (Players with most POTM wins in T20Is)

विरनदीप सिंह (मलेशिया) - 22
सिकंदर रज़ा (जिम्बाब्वे) - 17
विराट कोहली (भारत) - 16
सूर्यकुमार यादव (भारत) - 16
मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) - 14

इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में श्रीलंका का यह दूसरा सबसे कम टीम स्कोर है. इससे पहले साल 2024 में श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 77 रन बनाए थे. 

श्रीलंका का सबसे कम टी20 स्कोर (Lowest T20 Score by Sri Lanka)

77 बनाम SA, 2024
80 बनाम ZIM, 2025*
82 बनाम IND, 2016
87 बनाम AUS, 2010
87 बनाम IND, 2017

