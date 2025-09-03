विज्ञापन
39 साल की उम्र में सिकंदर रजा ने किया कमाल, बन गए दुनिया के बेस्ट ODI ऑलराउंडर

Sikandar Raza No.1 ODI All Rounder: सिकंदर रजा ने कमाल कर दिया है. वह आईसीसी पुरुष एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं.

  • जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार अच्छे प्रदर्शन किए हैं.
  • आईसीसी पुरुष एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में सिकंदर रजा अब शीर्ष स्थान पर आ गए हैं.
  • पहले शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और दूसरे स्थान पर मोहम्मद नबी थे.
Sikandar Raza No.1 ODI All Rounder: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने कमाल कर दिया है. हरारे में श्रीलंका के खिलाफ लगातार अच्छे प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है. वह आईसीसी पुरुष एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं. उनसे पहले शीर्ष पायदान पर अफगान स्टार अजमतुल्लाह उमरजई और दूसरे स्थान पर मोहम्मद नबी का कब्जा था. मगर लेटेस्ट अपडेट में उन्हें एक-एक पायदान का नुकसान हुआ है. जिसके बाद उमरजई 296 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे, जबकि नबी 292 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. 302 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर रजा का कब्जा है. 

टॉप 10 में केवल एक भारतीय 

आईसीसी की तरफ से जारी किए गए पुरुषों की लेटेस्ट एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशनजक है. खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 में केवल एक खिलाड़ी का नाम शामिल है. ये कोई और नहीं बल्कि अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं. जडेजा 220 रेटिंग अंकों के साथ नौवें पायदान पर काबिज हैं. 

अक्षर पटेल टॉप 20 में शामिल 

लेटेस्ट एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल हैं, जो 200 रेटिंग अंकों के साथ 15वें स्थान पर स्थित हैं. लिस्ट लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हार्दिक पंड्या हैं, जो टॉप 20 से भी बाहर हैं. 31 वर्षीय पंड्या 181 रेटिंक अंकों के साथ 23वें पायदान पर काबिज हैं. 

लेटेस्ट टॉप-5 एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग

302 - सिकंदर रजा - जिम्बाब्वे
296 - अजमतुल्लाह उमरजई - अफगानिस्तान
292 - मोहम्मद नबी - अफगानिस्तान
249 - मेहदी हसन - बांग्लादेश
246 - माइकल ब्रेसवेल - न्यूजीलैंड

