Asia Cup 2025: मदन लाल ने बताया अपनी चहेती टीम का नाम, किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में मौका? दिया सुझाव

Madan Lal, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. उससे पहले देश के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को अपनी पसंदीदा टीम बताया है. यहीं नहीं उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए यह भी कहा है कि कुलदीप यादव को उनकी अनूठी गेंदबाजी शैली के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए.

एएनआई के साथ हुई चर्चा के दौरान मदन लाल ने कहा, 'कुशल टीम के कारण भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार है. टी20 फॉर्मेट की अनिश्चितता और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रदर्शन को देखते हुए यह ध्यान देने योग्य बात है कि अफगानिस्तान की टीम मौजूद समय में अच्छा प्रदर्शन कर रही है.'

पूर्व क्रिकेटर ने श्रेयस अय्यर पर भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है, 'टीम संयोजन को लेकर विवाद है, खासकर श्रेयस अय्यर की अनदेखी को लेकर, क्योंकि खियालड़ियों का चयन चयनकर्ताओं और कोचों द्वारा तय किया जाता है.'

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मुकाबले पर अपना विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. जिनके मौजूदा प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा है.'

उन्होंने कहा, 'कुलदीप यादव को उनकी अनूठी गेंदबाजी शैली के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए. उनका टी20 क्रिकेट में सामना करना काफी मुश्किल है. हालांकि, अंतिम फैसला विकेट की स्थिति और टीम संयोजन पर निर्भर करता है. दुबई में दो स्पिनर और तीन तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया जाना चाहिए.'

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल(उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव , संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

