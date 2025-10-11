शुभमन गिल का शतक, लगाया रिकॉर्ड का 'पंजा', ध्वस्त हुआ रोहित शर्मा का कीर्तिमान

Shubman Gill, India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में ही शुभमन का धमाका देखने को मिला है. भारतीय टीम की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय कप्तान ने कुल 196 गेंदों का सामना किया. इस बीच 65.81 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 129 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 16 चौके और दो बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

शुभमन गिल ने पूरा किया टेस्ट करियर का 10वां शतक

टेस्ट में खेली गई 129 रनों की नाबाद शतकीय पारी शुभमन गिल के टेस्ट करियर की 10वीं शतकीय पारी है. इस दौरान उन्होंने कुछ खास उपलब्धियां भी प्राप्त की. बात करें उन पांच बड़े रिकॉर्ड के बारे में जो गिल ने आज शतक पूरा करते हुए बनाया है, तो वो कुछ इस प्रकार हैं-

शुभमन WTC के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बने पहले भारतीय

शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से WTC के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. दिल्ली टेस्ट से पहले वह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (09) के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर थे. मगर अरुण जेटली स्टेडियम में शतक जड़ते हुए उन्होंने रोहित को पीछे छोड़ दिया है. अब उनके नाम WTC में भारत की तरफ से 10 शतक दर्ज हैं.

10 - शुभमन गिल

09 - रोहित शर्मा

07 - यशस्वी जायसवाल

06 - ऋषभ पंत

06 - केएल राहुल

कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से 12 पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ का स्कोर

यही नहीं गिल भारत की तरफ से बतौर कप्तान 12 टेस्ट पारियों के बाद सर्वाधिक बार 50+ की पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने विराट कोहली (05) और विजय हजारे (05) को पीछे छोड़ा है. पहले स्थान पर एमएस धोनी का नाम आता है. जिन्होंने 12 टेस्ट पारियों के बाद बतौर कप्तान आठ बार 50+ की पारी खेली थी.

08 - एमएस धोनी

07 - सुनील गावस्कर

06 - शुभमन गिल

05 - विराट कोहली

05 - विजय हजारे

टेस्ट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने गिल

शुभमन गिल (14*) भारतीय टीम की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2023 में बतौर कप्तान 13 जड़े थे.

14* - शुभमन गिल - 2025

13 - रोहित शर्मा - 2023

11 - एमएस धोनी - 2010

11 - रोहित शर्मा - 2024

10 - एमएस धोनी - 2011

इंटरनेशनल क्रिकेट में 26 साल या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी

शुभमन गिल (19) भारतीय टीम की तरफ से 26 साल या उससे कम उम्र में सर्वाधिक इंटरनेशनल शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. पहले स्थान पर खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. जिन्होंने 26 साल या उससे कम उम्र में 47 शतक लगाए थे.

47 शतक - सचिन तेंदुलकर

34 शतक - विराट कोहली

19 शतक - शुभमन गिल

17 शतक - वीरेंद्र सहवाग

प्रिंस ने किंग की बराबरी की

भारतीय क्रिकेट में 'प्रिंस' नाम से मशहूर गिल ने बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में पांच टेस्ट शतक लगाने के मामले में पूर्व कप्तान विराट कोहली की बराबरी कर ली है. किंग कोहली ने 2017 और 2018 में बतौर कप्तान क्रमशः पांच-पांच शतक लगाए थे. वहीं जारी कैलेंडर ईयर में गिल ने भी पांच शतक लगाते हुए कोहली के खास क्लब में एंट्री ले ली है.

विराट कोहली - 2017

विराट कोहली - 2018

शुभमन गिल - 2025

