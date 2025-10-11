विज्ञापन
CSK के 5 पांडव जिनकी टीम से होने जा रही है छुट्टी! एक तो था धोनी का चहेता, मगर प्रदर्शन बना विलेन

Chennai Super Kings, IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के बेड़े से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजी दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी सैम कर्रन और डेवोन कॉन्वे को रिलीज कर सकती है.

सीएसके के खिलाड़ी विकेट का जश्न मनाते हुए
  • IPL 2026 के लिए दिसंबर में नीलामी होगी और सभी टीमों को 15 नवंबर तक रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची देनी होगी
  • चेन्नई सुपर किंग्स आगामी सीजन से पहले पांच बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की योजना बना रही है
  • रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों में तीन भारतीय और दो विदेशी सैम कर्रन, डेवोन कॉन्वे शामिल हैं
Chennai Super Kings, IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी सीजन के लिए दिसंबर में नीलामी होने वाली है. उससे पहले सभी टीमों को 15 नवंबर तक अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपनी होगी. खिलाड़ियों का नाम सामने आए. उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बेड़े से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके की टीम आगामी सीजन से पहले अपने पांच बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. 

तीन भारतीय और दो खिलाड़ी हो सकते हैं शामिल 

जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है. उसमें बताया जा रहा है फ्रेंचाइजी तीन भारतीय, जबकि दो विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने का प्लान बना रही है. इन पांचों खिलाड़ियों में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और डेवोन कॉन्वे का नाम शामिल है. दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी भारतीय टीम की तरफ से शिरकत कर चुके हैं, जबकि कर्रन इंग्लैंड और कॉन्वे न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा हैं. 

धोनी के चहेते हैं कॉन्वे

कीवी स्टार सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे को महेंद्र सिंह धोनी का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है. मगर हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन काफी तेजी से नीचे गिरा है. जिसके बाद न चाहते हुए भी फ्रेंचाइजी को यह सख्त फैसला लेना पड़ रहा है. 

कॉन्वे का आईपीएल करियर 

कॉन्वे को पहली बार फ्रेंचाइजी ने साल 2022 में अपने साथ जोड़ा था. उसके बाद से लगातार चार सालों तक सीएसके के साथ जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने कुल 29 मुकाबलों में हिस्सा लिया और 28 पारियों में 43.2 की औसत से 1080 रन बनाने में कामयाब रहे. कॉन्वे के नाम आईपीएल में 11 अर्धशतक दर्ज है. उन्होंने यहां 139.72 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. 

