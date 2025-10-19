पहले टी20 फिर टेस्ट और अब वनडे... बतौर कप्तान शुभमन गिल ने नाम हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में हुए बारिश से बाधित मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं. दोनों 7 महीने के बाद भारतीय जर्सी में दिखे थे, लेकिन दोनों ने आज फैंस को निराश किया. रोहित जहां 8 रन बना पाए, तो कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए. इसके अलावा शुभमन गिल की वनडे में भी बतौर कप्तान शुरुआत हार के साथ हुई है. इस हार के साथ ही गिल के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड हो गया है.

शुभमन गिल के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

शुभमन गिल भारत के ऐसे दूसरे कप्तान बन गए हैं, जिन्हें अपने पहले टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय में हार का मुंह देखना पड़ा हो. शुभमन गिल ने पिछले साल जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया की कप्तानी की थी, जिसमें भारत को 13 रन से हार मिली. इसके बाद गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया की पहली बार कमान संभाली थी और लीड्स में हुए उस मैच में भारत को 5 विकेट से हार मिली थी. अब पर्थ में भारत को हार झेलनी पड़ी है. गिल से पहले कोहली ऐसे कप्तान थे, जिन्हें तीनों फॉर्मेट में पहले मुकाबले में हार मिली थी.

कोहली ने पहले वनडे में भारत की अगुवाई की थी. 2 जुलाई 2013 को श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में भारत को 161 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद कोहली ने टेस्ट में भारत की कमान संभाली. बतौर कप्तान कोहली को पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में हुए मैच में 48 रन से हार मिली. जबकि कोहली ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बतौर कप्तान अपना डेब्यू किया था और उस मैच में भारत को 7 विकेट से हार मिली थी.

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था. कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी. टीम ने ट्रेविस हेड (8 रन) और मैट शॉर्ट (8 रन) का विकेट जल्दी खो दिया. लेकिन इसके बाद मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलीप ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी. फिलीप 29 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए. रेनशॉ 24 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे. मार्श 52 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए. इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. बार-बार बारिश आने की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का कर दिया गया. लगभग सात महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फ्लॉप रहे. रोहित शर्मा 14 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए. वहीं विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए.

केएल राहुल ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाए. वहीं अक्षर पटेल ने 38 गेंद पर 31 रन बनाए. इन दोनों की वजह से ही टीम इंडिया 136 तक पहुंच सकी. श्रेयस अय्यर 11 और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए. नितीश कुमार रेड्डी ने 11 गेंद पर 2 छक्के की मदद से नाबाद 19 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क-नाथ एलिस ने 1-1 और जोश हेजलवुड, मिचेल ओवेन और मैथ्यू कुन्हमैन ने 2-2 विकेट लिए.