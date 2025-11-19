विज्ञापन


Shubman Gill Latest Update: अब बीसीसीआई ने गिल को लेकर नया अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके चोट और लेकर जानकारी दी. 

IND vs SA: टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे शुभमन गिल, BCCI ने भारतीय कप्तान को लेकर दिया बड़ा अपडेट
BCCI provides update on Shubman Gill's injury ahead of 2nd Test गिल को लेकर अपडेट
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले टेस्ट के दौरान शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगने के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे
  • शुभमन गिल को चोट लगने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया और इलाज के बाद छुट्टी दी गई थी
  • बीसीसीआई ने बताया कि गिल को दिया गया उपचार अच्छा प्रभाव दिखा रहा है और वह गुवाहाटी के लिए टीम के साथ जाएंगे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill's Neck Injury Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल गर्दन में दर्द के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं, गिल को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. लेकिन उनके दूसरे टेस्ट मैच को खेलने को लेकर संशय बना हुआ था. वहीं, अब बीसीसीआई ने गिल को लेकर नया अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके चोट और लेकर जानकारी दी. 

बीसीसीआई ने अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। शुभमन को दिए गए उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा."

गर्दन की इंजरी की वजह से शुभमन गिल भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके थे. भारत को कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा, भारत को कोलकाता ने 124 रन का टारगेट दिया था जिसके बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में 93 रन बनाकर आउट हो गई. अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 22 नवंबर को गुवाहटी में खेला जाएगा. 

Shubman Singh Gill, Cricket, India Vs South Africa 2025 India
