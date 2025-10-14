विज्ञापन
IND vs WI: बतौर कप्तान 7 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज़्यादा जीत, शुभमन गिल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया सचिन और कोहली का महारिकॉर्ड

Shubman Gill record as captain in Test: बतौर कप्तान शुभमन गिल को पहली टेस्ट सीरीज जीत मिली है. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत लिया है.

Shubman Gill record vs Virat Kohli record, IND vs WI:
  • भारत ने पांचवें दिन 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाकर जीत हासिल की
  • कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान 7 टेस्ट मैचों में भारत को तीन जीत दिलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है
  • शुभमन गिल ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के कप्तानी में पहले 7 मैचों में तीन जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है
Shubman Gill record as captain: भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उसे जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी. भारत ने आखिर में 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए. राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे .इस जीत के साथ ही कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान टेस्ट में विराट कोहली और रोहित सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, शुभमन गिल ने अबतक 7 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है और भारत को तीन में जीत दिलाई है. ऐसा कर गिल ने इतिहास रच दिया है.

गिल ने रचा इतिहास

गिल बतौर कप्तान 7 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाले भारत के संयुक्त रूप से तीसरे कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर गिल ने रोहित, रहाणे की बराबरी कर ली है. अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ने पहले 7 टेस्ट मैचों में कप्तान के तौर पर तीन मैच जीते थे. वहीं, सचिन, द्रविड़ और कोहली के नाम पहले 7 मैचों में कप्तानी के बाद 3 मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज था.

बतौर भारतीय कप्तान 7 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज़्यादा जीत

  • 5: सौरव गांगुली
  • 5: एमएस धोनी
  • 4: अजिंक्य रहाणे (6 मैच)
  • 4: शुभमन गिल
  • 4: रोहित शर्मा
  • 3: सचिन/द्रविड़/कोहली

भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था.

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया. भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर पारी और 140 रन से जीता था.

Shubman Singh Gill, Virat Kohli, India Vs West Indies 2025, Cricket
