शुभमन गिल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, जो नहीं कर पाए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, उन्होंने वो कर दिखाया

Shubman Gill, India vs England, 3rd ODI: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (12 फरवरी 2025) अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का सातवां शतक पूरा कर लिया है.

टीम इंडिया के 25 वर्षीय बल्लेबाज ने विपक्षी टीम की तरफ से पारी का 32वां ओवर डालने आए मार्क वुड की दूसरी गेंद पर चौका लगाते हुए अपने वनडे करियर का सातवां शतक पूरा किया. आउट होने से पूर्व उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 102 गेंदों का सामना किया. इस बीच 109.80 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले.

