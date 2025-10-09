क्या रोहित-विराट होंगे वनडे विश्व कप 2027 में टीम का हिस्सा? कप्तान शुभमन गिल के बयान से तस्वीर हुई साफ

Shubman Gill on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI WC 2027 Team Plan: भारत के वनडे टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने अपने कार्यकाल की शुरुआत पर बड़ी बात कही है. कप्तान बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए गिल ने कहा कि उनकी नज़र 2027 वनडे विश्व कप पर है, और इस योजना में टीम के दो वरिष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली अहम भूमिका निभाएंगे. गिल ने रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी का जिम्मा संभाला है. चयन समिति का मानना था कि तीनों प्रारूपों के लिए अलग-अलग कप्तान होने से प्रबंधन को अधिक संतुलन मिलेगा.

इस फैसले से रोहित और कोहली अब अपने प्रदर्शन और फॉर्म के आधार पर टीम में योगदान दे सकेंगे. शुभमन गिल को उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले विश्व कप में दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे. नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले गिल ने कहा, “रोहित भाई और विराट भाई के पास अपार अनुभव है. उन्होंने भारत के लिए कई मैच जिताए हैं और उनकी गुणवत्ता तथा समझ का कोई मुकाबला नहीं. दुनिया में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास इतनी सफलता और अनुभव है. इसलिए, हम निश्चित रूप से 2027 की योजना में उन्हें शामिल कर रहे हैं.”

गिल ने यह भी बताया कि उन्होंने रोहित शर्मा से कप्तानी के कई गुण सीखे हैं. उन्होंने कहा, “रोहित भाई का शांत स्वभाव और खिलाड़ियों के साथ उनका सहज व्यवहार हमेशा प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने जिस तरह टीम में एकजुटता और दोस्ती का माहौल बनाया, वह काबिल-ए-तारीफ है. मैं भी उनसे यही गुण सीखना चाहता हूं और उसे टीम के भीतर बनाए रखना चाहता हूं.”

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज से वापसी करेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी, जिसके बाद दोनों टीमें पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेलेंगी.