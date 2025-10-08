सफेद बालों को जड़ से काला करने के 5 असरदार तरीके

Best home remedies for white hairs: आजकल कम उम्र में बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. पहले जहां सफेद बाल उम्र के साथ आते थे, वहीं अब 25-30 की उम्र में भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. इसका मुख्य कारण है गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ खास तरीके अपनाकर इस परेशानी को नेचुरल तरीके से ठीक भी किया जा सकता है. मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसे प्राकृतिक और असरदार तरीके बताए हैं, जिनसे आप बालों को जड़ से काला कर सकते हैं और समय से पहले सफेद होने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं ये 5 उपाय-

गुड़हल और दही पैक (Hibiscus Yogurt Pack)

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, गुड़हल यानी हिबिस्कस बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. इसके लिए एक बर्तन में 4 चम्मच दही और 1/4 कप हिबिस्कस पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे बालों और स्कैल्प पर लगाएं और 30-40 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. यह पैक बालों को नेचुरल कलर देता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है.

भृंगराज और आंवला दोनों ही बालों को काला और घना बनाने में मदद करते हैं. सोने से पहले दोनों तेल बराबर मात्रा में मिलाकर हल्के हाथों से स्कैल्प पर मालिश करें और रातभर ऐसे ही छोड़ दें. सुबह बाल धो लें. यह तेल न सिर्फ बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बल्कि सफेद बालों को काला करने में भी मदद करता है.

अश्वगंधा एक शक्तिशाली जड़ी-बूटी है जो शरीर में मेलानिन बनने में मदद करती है. यही तत्व बालों को काला रंग देता है. एक कप पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर 10-15 मिनट तक उबालें. इसमें थोड़ा शहद और नींबू डालकर पिएं. योग गुरु के मुताबिक, यह चाय तनाव कम करती है और बालों की जड़ों को स्वस्थ रखती है.

हंसाजी आगे बताती हैं, योग में कुछ आसन ऐसे हैं जो सिर की ओर रक्त संचार बढ़ाते हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और सफेद बालों की परेशानी कम होने लगती है. खासकर विपरीतकरणी, सर्वांगासन, हस्तपादासन और अधोमुख स्वानासन जैसे आसन रोज करने से स्कैल्प को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, जिससे बालों का झड़ना और सफेद होना दोनों रुकता है.

आपका खानपान भी बालों के रंग पर सीधा असर डालता है. योग गुरु डाइट में काजू, बादाम, छोले, मशरूम, दही, पनीर, केला, अखरोट, अलसी के बीज, पालक और ब्रोकोली शामिल करने की सलाह देती हैं. इनमें कॉपर, विटामिन-B और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो बालों की नेचुरल रंगत को बनाए रखते हैं.

इन सब से अलग हंसा योगेन्द्र कहती हैं कि अगर आप सफेद बालों से छुटकारा चाहते हैं, तो सबसे पहले तनाव छोड़ें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. सही खानपान, योग और प्राकृतिक नुस्खों के जरिए आप अपने बालों की नेचुरल चमक और रंग फिर से पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.