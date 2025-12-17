IND vs SA: आखिरी T20I से बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल, पैर के अंगूठे में लगी है चोट

Shubman Gill Ruled Out From IND vs SA 5th T20I: खराब फॉर्म में चल रहे भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल पैर की अंगुली में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो T20I मैचों से बाहर हो गए हैं, टीम के करीबी सूत्रों ने PTI को बताया. पता चला है कि गिल को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोट लगी है और उनके जल्दी ठीक होने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. "चौथे T20 इंटरनेशनल मैच से एक दिन पहले शुभमन ने नेट्स पर लंबा बैटिंग सेशन किया. सेशन के आखिर में, नेट्स में बैटिंग करते समय उनके पैर के अंगूठे में चोट लग गई. उन्हें दर्द हो रहा था और वे लड़खड़ा रहे थे. उनके लिए बुधवार को खेलना मुश्किल होता. इसलिए वे टीम के साथ नहीं गए क्योंकि उनके इस गेम में खेलने की संभावना बहुत कम थी."

BCCI के एक सोर्स ने नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, "इस समय यह कहना मुश्किल है कि वह अहमदाबाद में खेलेंगे या नहीं."

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला टी20 विश्व कप से पहले भारत की आखिरी श्रृंखला है और उस द्विपक्षीय सीरीज और विश्व कप के लिए टीम समान रहने वाली है इसलिए राष्ट्रीय चयन समिति और टीम प्रबंधन अपने शीर्ष क्रम के एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतना चाहेंगे. गिल कोलकाता में पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन लगी गर्दन की चोट के कारण दक्षिण के खिलाफ टेस्ट और एकदिवसीय श्रृंखला से भी बाहर हो गए थे जिसके लिए उन्हें दो दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था. वह गुवाहाटी टेस्ट और उसके बाद की एकदिवसीय श्रृंखाल से भी बाहर रहे.

टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें फिट घोषित कर दिया था जबकि आलोचक संजू सैमसन से पहले टीम में उनकी जगह पर सवाल उठा रहे थे जिन्होंने पिछले सत्र में तीन शतक लगाए थे. सीरीज में गिल का प्रदर्शन खराब रहा है. उन्होंने शुरुआती दो मैच में चार और शून्य रन बनाए. इसके बाद धर्मशाला में तीसरे मैच में 28 रन की पारी खेली लेकिन वहां भी वह अपने रंग में नहीं दिखे.

हालांकि गौतम गंभीर की अगुवाई वाले पूरे कोचिंग स्टाफ ने अपने स्टार बल्लेबाज का मजबूती से समर्थन किया है कि वह अगले साल फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.