विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: कप्तान गिल दिखे फुल चार्ज, विराट कोहली को दिया निर्देश, कप्तान का अंदाज देख फैन्स बोले - यह नई टीम इंडिया है

Shubman Gill as India ODI captain: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेली, कोहली को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.इस मैच में गिल की कप्तानी भी चर्चा का विषय रही थी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: कप्तान गिल दिखे फुल चार्ज, विराट कोहली को दिया निर्देश, कप्तान का अंदाज देख फैन्स बोले - यह नई टीम इंडिया है
IND vs NZ< 1st ODI: गिल की कप्तानी का दिखा नजारा

Shubman Gill: जब कोई युवा कप्तान बनता है तो टीम में मौजूद सीनियर खिलाड़ियों के साथ उस नए कप्तान का सामंजस्य  बैठाना मुश्किल होता है.लेकिन भारतीय टीम के साथ ऐसा नही ंहै. टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, युवा कप्तान शुभमन गिल का हर मोर्चे पर भरपूर साथ देते हैं और उन्हें हर संभव मदद करते हैं. इसका ताजा उदाहरण भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान देखा गया, जब गिल ने बिना किसी हिचल के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली को निर्देश देते नजर आए, गिल और कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. कोहली और गिल के बीच सामंजस्य  को देखकर फैन्स ने कमेंट किया और कहा है कि यह नई टीम इंडिया है'

बता दें कि  भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेली, कोहली को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने  71 गेंदों में 56 रन की पारी खेली थी. भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. 

राजकोट में खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच

सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जाएगा.  इस मैदान पर अब तक चार बार भारतीय टीम वनडे मैच खेल चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें शामिल हैं.  खास बात यह है कि भारत ने इन चार मैचों में से सिर्फ़ एक जीता है, जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now